Вибіркові оплати за «зелену» енергію урядом несуть великі ризики для всіх учасників ринку – експерт

За словами Шпака, вибіркове ставлення уряду до галузі створює проблеми для розвитку відновлюваної енергетики в Україні

Дискримінація урядом окремих учасників ринку відновлюваної енергетики щодо виплати накопичених боргів несе великі ризики для галузі, оскільки це створює ризики оплат для будь яких інших гравців ринку.

Про це заявив Маркіян Шпак, заступник директора ТОВ «Еко-Оптіма».

«Не може бути вибіркового ставлення. Ставлення може бути одне для всіх однакове. Якщо таке є, це спонукає на думку: а потім можна й якомусь іншому виробнику попастись і не отримувати тих надходжень», – сказав Шпак.

За його словами, таке вибіркове ставлення уряду до галузі створює проблеми для розвитку відновлюваної енергетики в Україні.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед «зеленими» інвесторами із коштів цільових «зелених» єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.