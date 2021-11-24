Скандал із «зеленим» кредитом ЄС може заблокувати сертифікацію «Укренерго» і інтеграцію з ENTSO-E – нардеп

За словами Буймістер, над «зеленими» облігаціями висить загроза технічного дефолту

Махінації із з «зеленими» єврооблігаціями «Укренерго» несуть в собі величезні економічні та політичні втрати для України і в кінцевому рахунку призведуть до зриву планів держави щодо синхронізації з європейською енергосистемою ENTSO-E. Про це заявила народний депутат Людмила Буймістер.

«Коли НЕК залучив 825 млн доларів за рахунок випуску єврооблігацій, це була історія успіху компанії. Але Кабмін під тиском ОП робить все, щоб успіх перетворити на ганьбу. Вкрасти з під носу у європейських партнерів 3 млрд грн з понад 19 (які мали бути спрямовані на виплати підприємствам ВДЕ) – це питання навіть не стільки про гроші, а більше про довіру та стратегічний розвиток галузі. На жаль, я бачу дуже негативний сценарій для Укренерго», – написала вона на своїй сторінці в Facebook у середу.

За словами нардепа, над «зеленими» облігаціями висить загроза технічного дефолту, якщо гроші не будуть виплачені за призначенням, відповідно під ударом фінансовий стан «Укренерго» і весь процес сертифікації оператора.

«В кінцевому рахунку все це призведе до зриву планів держави щодо синхронізації з європейською ENTSO-E. А це величезні економічні та політичні втрати для України. Росія цього тільки й чекає. Щоб ми й надалі були залежні від імпорту різних енергоресурсів з РФ чи Білорусі», – резюмувала Буймістер.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед «зеленими» інвесторами із коштів цільових «зелених» єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.