В уряді пояснили, чому благословили імпорт електроенергії з Росії та Білорусі
«Жодна з компаній теплової генерації не виконала декларованих планів поставок вугілля»
Компанії теплової генерації не використали ефективно вересень та жовтень для того, щоб сформувати достатні запаси вугілля. Факт енергетичної кризи в Європі спричинив те, що наші компанії програли конкуренцію за цей ресурс. Так пояснив позицію уряду в інтерв’ю «Главкому» радник прем'єр-міністра, колишній заступник міністра енергетики Юрій Бойко.
За словами Бойка, упродовж вересня і жовтня активно дискутувалася тема можливого імпорту, були політичні позиції, що держава такий крок не підтримує з метою захисту вітчизняних виробників. Проте виявилося, що фактично жодна з компаній теплової генерації не виконала декларованих планів поставок вугілля. Це стосується як внутрішнього видобутку, так і імпорту.
Бойко розповів, що у вересні «Центренерго» декларувала, що за умовами контракту передбачалося імпортувати 80 тис. т вугілля з Польщі, але насправді приїхало лише 10 тис. т. Із Казахстаном ще гірше – при ще амбітніших планах фактично були поставлені мізерні обсяги. Так само суттєві відхилення і за внутрішнім видобутком, і за фактичними імпортними поставками були в «ДТЕК» та «Донбасенерго».
«Росія заблокувала транзит вугілля з 1 листопада, а у вересні-жовтні ще можна було б везти, – зауважив радник прем'єр-міністра. – Якщо ми говоримо про Польщу, то жодних політичних причин точно не могло бути – у нас хороші добросусідські відносини. Офіційно компаніями називалися причини логістичного характеру, хоча, як на мене, куди вагомішим є факт енергетичної кризи в Європі. Відомо, що Німеччина дуже активно скуповувала польське вугілля, тому що в них досить високий обсяг теплової генерації. Думаю, наші компанії просто програли конкуренцію за ресурс».
«У будь-якому випадку, вересень-жовтень не були ефективно використані компаніями теплової генерації для того, щоб сформувати достатні запаси вугілля, – констатував радник. – Як наслідок, сьогодні імпорт нам точно не заважає, оскільки він не призводить до якихось обмежень внутрішніх виробників. Він дозволяє економити власні енергоресурси. Якщо, наприклад, можна пригальмувати спрацювання вугілля, то це треба зробити».
Нагадаємо, через відсутність палива станом на 15 листопада в Україні не працювали 23 блоки теплових електростанцій та теплоелектроцентралей загальною потужністю 7,85 ГВт.
Через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США. З 1 листопада з Російської Федерації не надходить вугілля марки А (антрацит) та П (пісне).
Як відомо, теплові електростанції (ТЕС) виробляють понад 35% електроенергії. В Україні працює 12 ТЕС, з них п’ять використовують антрацит: Луганська, Криворізька, Трипільська, Зміївська і Слов'янська.
Раніше стало відомо, що Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі, бо на ТЕС закінчилося вугілля. Також повідомлялося, що з 8 листопада Україна наростить імпорт електроенергії з Білорусі в 27 разів.
Комерційні постачання електроенергії з Білорусі поновилися з 6 листопада. Крім того, у компанії «Енергоатом» заявляли, що розглядають Білорусь як резервний постачальник електроенергії для покриття дефіциту потужності у разі позаштатних ситуацій в енергосистемі.