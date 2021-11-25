В уряді пояснили, чому благословили імпорт електроенергії з Росії та Білорусі 

Компанії теплової генерації не використали ефективно вересень та жовтень для того, щоб сформувати достатні запаси вугілля. Факт енергетичної кризи в Європі спричинив те, що наші компанії програли конкуренцію за цей ресурс. Так пояснив позицію уряду в інтерв’ю «Главкому» радник прем'єр-міністра, колишній заступник міністра енергетики Юрій Бойко.

За словами Бойка, упродовж вересня і жовтня активно дискутувалася тема можливого імпорту, були політичні позиції, що держава такий крок не підтримує з метою захисту вітчизняних виробників. Проте виявилося, що фактично жодна з компаній теплової генерації не виконала декларованих планів поставок вугілля. Це стосується як внутрішнього видобутку, так і імпорту.

Бойко розповів, що у вересні «Центренерго» декларувала, що за умовами контракту передбачалося імпортувати 80 тис. т вугілля з Польщі, але насправді приїхало лише 10 тис. т. Із Казахстаном ще гірше – при ще амбітніших планах фактично були поставлені мізерні обсяги. Так само суттєві відхилення і за внутрішнім видобутком, і за фактичними імпортними поставками були в «ДТЕК» та «Донбасенерго».