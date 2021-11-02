Якщо тарифи на розподіл газу виростуть, владі треба йти у відставку, – експерт

«У прем’єр-міністра була обіцянка вдвічі зменшити тарифи», – нагадав Добродомов

Підвищення тарифу на розподіл газу призведе до зростання ціни на газ, якого діючий прем’єр обіцяли не допустити. Тож він має подати у відставку, якщо тариф зросте тільки тому, що цього вимагають облгази. Про це заявив депутат 8 скликання ВР Дмитро Добродомов, коментуючи ініціативу ряду облгазів, які належать олігарху Дмитру Фірташу, підвищити тариф на розподіл блакитного палива у 2-4 рази.

«У нього (прем’єр-міністра – Ред.) була обіцянка вдвічі зменшити тарифи. А стримати – це вже була наступна обіцянка», – нагадав Добродомов у ефірі телеканалу «Україна 24».

Він зазначив, що якщо влада поступиться вимогам облгазів і підвищить тариф на розподіл газу в кілька разів, це призведе до значного зростання цін на газ для споживачів, у тому числі побутових. В такому разу влада має визнати, що не виконала обіцянки.

«Так чи інакше доведеться шукати аргументи, якщо до цього ви всім розповідали, що у вас це жодним чином не позначиться на платіжках. Я взагалі після такої обіцянки вже сьогодні просто писав би заяву на відставку, і в принципі розписувався би в своїй повній некомпетентності або своїй брехні», – сказав Добродомов.

Раніше політолог Світлана Кушнір заявила, що підвищення тарифу на розподіл газу, яке планує Фірташ, спровокує кризу неплатежів населення за комунальні послуги. На її думку, в ситуацію має втрутитись уряд та Антимонопольний комітет.

Нагадаємо, нещодавно низка облгазів, якими володіє олігарх Дмитро Фірташ, подали проекти розрахунків тарифів на розподіл природного газу у 2022 році, якими передбачається їх підвищення від 61% до 443%, пояснюючи це різким зростанням ринкової ціни природного газу. В результаті такого підвищення вартість одного кубометра палива для українців зросте від двох до майже восьми гривень.

Водночас в Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг зазначили, що обґрунтованість таких проектів буде ретельно перевірена, адже регулятор затверджує не бажані тарифи і наміри окремих компаній, а виключно економічно-обґрунтовані тарифи.