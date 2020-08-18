ВООЗ закликає країни більше не вводити карантин через пандемію Covid-19



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На початку пандемії, коли закриття кордонів з Китаєм могло різко стримати масштаби епідемії, ВООЗ активно закликала цього не робити

Носіння масок і дотримання соціальної дистанції цілком достатньо при цій пандемії, переконують у ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала уряди країн більше не вводити карантин через пандемію коронавірусу.

Відповідну заяву зробила головна епідеміолог ВООЗ Марія Ван Керкхове, повідомляє medikforum у понеділок, 17 серпня.

Зазначимо, що на початку пандемії, коли закриття кордонів з Китаєм могло різко стримати масштаби епідемії, ВООЗ активно закликала цього не робити, пускати туристів з Китаю в усі країни і не провокувати «нерівність».

Кордони все ж закрили, коли пандемія вже поширилася по всьому світу, тоді ж ВООЗ визнала правильність закриття кордонів.

Потім місяцями експерти ВООЗ запевняли, що медичні маски здоровим людям не потрібні, але ВООЗ знову порадила носити маски всім без винятку.

Нарешті, майже всім країнам світу ВООЗ довгий час радила закриватися на жорсткий карантин. Але зараз Ван Керкхове заявила про неприпустимість карантинів за другої і всіх подальших хвилях Covid-19, оскільки економічні наслідки карантину набагато перевершують умовний виграш у медичному плані.

Носіння масок і дотримання соціальної дистанції цілком достатньо при цій пандемії, переконують у ВООЗ.

До слова, Китай зареєстрував вакцину від коронавірусу.

Як повідомлялося, 15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Також Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

До слова, у Всесвітній організації охорони здоров’я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.