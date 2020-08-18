Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі



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Естонські урядовці та литовські депутати закликали ввести санкції проти білоруських посадовців і припинити насилля під час протестів

Керівництво обох країн виступило на підтримку білоруського громадянського суспільства та вільної преси

Кабінет міністрів Естонії та сейм Литви заявили, що не визнають результати президентських виборів у Білорусі, що відбулися 9 серпня. Про це йдеться в офіційній заяві естонського уряду та резолюції сейму Литви.

Керівництво обох країн виступило на підтримку білоруського громадянського суспільства та вільної преси.

«Естонія не визнає результати президентських виборів у Білорусі 9 серпня, які не були ні вільними, ні справедливими. Естонія вважає, що Олександр Лукашенко позбувся свого мандата через повсюдну фальсифікацію результатів виборів», - йдеться в заяві.

Уряд Естонії також підтримує введення адресних санкцій проти осіб, відповідальних за насильство і фальсифікації виборів. Водночас в естонському кабінеті міністрів вважають, що санкції не повинні завдавати шкоди пересічним громадянам Білорусі.

«Ми підтримуємо вибір білоруського народу, не визнаємо результатів виборів 9 серпня, не вважаємо Олександра Лукашенка законним керівником Республіки Білорусь, вимагаємо нових, прозорих парламентських і президентських виборів», - йдеться в резолюції сейму Литви.

Депутати литовського сейму закликали владу Білорусі припинити надмірне застосування сили проти мирних демонстрантів, відпустити всіх затриманих представників опозиції.

Також в резолюції пропонується скликати надзвичайне засідання Ради Європи на рівні глав країн для обговорення ситуації Білорусі, включаючи питання про ембарго на поставки електроенергії з Білоруської АЕС.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

Зазначимо, Україна офіційно не вітала Лукашенка з перемогою. Своїми вітання відзначилися кум Путіна Віктор Медведчук та нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко. Також поспішив привітати Лукашенка з перемогою на виборах скандальний український політик, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Втім, згодом він видалив із соцмереж своє привітання.

Разом з тим Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі. Крім того, Британія не визнає результатів виборів у Білорусі.

Крім того, напередодні Лукашенко заявив, що мав телефонну розмову з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель. Представник уряду ФРН відповів на це, що Меркель не проводила будь-які телефонні переговори з Лукашенком останніми днями, а саме із 9 серпня.

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

Також відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав брехнею твердження президента Білорусі Олександра Лукашенка, висловлене під час мітингу на свою підтримку в Мінську, про стягування військ НАТО до кордону республіки.