Білорусь приготувалася до вторгнення із Заходу



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Лукашенко стверджує, що в країні з'являються проблеми всередині і ззовні, і «це скоординовані дії»

Міністерство оборони розгорнуло і привело до повної боєготовності білоруські війська вздовж західних кордонів країни

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив стурбованість ситуацією вздовж західних кордонів країни. Про це Лукашенко заявив під час наради Ради безпеки Білорусі, повідомляє «Белта».

Зазначається, що Міністерство оборони розгорнуло і привело до повної боєготовності білоруські війська.

«Міністр оборони мені доповів, що все це виконано і відповідні частини сьогодні готові до виконання своїх зобов'язань», - заявив Лукашенко.

Він стверджує, що в країні з'являються проблеми всередині і ззовні, і «це скоординовані дії».

За словами Лукашенка, для наведення порядку в Білорусі довелося задіяти окремі підрозділи сил спеціальних операцій.

Як повідомлялося, Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

Зазначимо, Україна офіційно не вітала Лукашенка з перемогою. Своїми вітання відзначилися кум Путіна Віктор Медведчук та нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко. Також поспішив привітати Лукашенка з перемогою на виборах скандальний український політик, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Втім, згодом він видалив із соцмереж своє привітання.

Разом з тим Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі. Крім того, Британія не визнає результатів виборів у Білорусі.

Крім того, напередодні Лукашенко заявив, що мав телефонну розмову з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель. Представник уряду ФРН відповів на це, що Меркель не проводила будь-які телефонні переговори з Лукашенком останніми днями, а саме із 9 серпня.

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

Також відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.