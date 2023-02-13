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Скандальний містобудівний закон №5655: архітектори поскаржились на тиск СБУ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скандальний містобудівний закон №5655: архітектори поскаржились на тиск СБУ
фото: https://lexinform.com.ua/

У Національній Спілці архітекторів  просять навести лад із містобудівним законом №5655 і припинити тиск на спільноту

Члени Національної Спілки архітекторів закликали президента України Володимира Зеленського ветувати містобудівний закон №5655 і зупинити тиск силовиків на спілку. Про це йшлося під час пресконференції представників Національної Спілки України. 

«На нас чиниться шалений тиск. На мене і двох моїх колег відкриті кримінальні справи. Вочевидь, це є помста за активну позицію професійної архітектурної спільноти щодо скандального закону № 5655, який лобіюється на користь забудовного бізнесу керівництвом профільного комітету Верховної Ради та Мінрегіону. Проти цього закону ми боремось майже два роки», – заявив  президент Національної Спілки архітекторів України Олександр Чижевський.

СБУ звинуватила посадовців Національної спілки архітекторів України в махінаціях у будівельній сфері України й після чергових обшуків висунула підозри в скоєнні злочину двом керівникам та IT-фахівцю. 

Свідченням тиску він називає виставлені СБУ скріншоти із вилученого у нього мобільного телефону. Це приклади розв’язання виниклих непорозумінь або особистих проблем здобувачів чи власників сертифікатів.

«За час користування цим телефоном через сертифікацію пройшли майже 1500 осіб, а в трьох випадках мені довелось долучитись до розв’язання чиїхось конкретних проблем»,– переконаний Чижевський.

Нагадаємо, парламент ухвалив у цілому законопроєкт №5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності, який критикували очільники українських міст та селищ, архітектори та громадські активісти, зокрема через корупційні ризики. Законопроєкт підтримали 228 народних депутатів.

Громадська петиція з вимогою ветувати законопроєкт через кілька годин після голосування у ВРУ набрала понад 25 тисяч підписів, а до цього профільний комітет отримав висновок НАЗК, що законопроєкт не відповідає Антикорупційній стратегії. 

Вже торік у жовтні спілці відімкнули доступ до електронного реєстру сертифікованих архітекторів, який є частиною Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Це означає, що архітектор, який пройшов атестацію і склав іспит або продовжує термін чинного сертифіката, не може поставити свій підпис на проєктну документацію в ЄДЕССБ, тому що Національна спілка архітекторів України не може валідувати його сертифікат.

Члени Національної Спілки архітекторів стверджують, що зусиллями СБУ при підтримці Прокуратури та з використанням Національної поліції Спілку архітекторів України протиправно позбавили можливості здійснювати її законну діяльність з професійної атестації архітекторів.

«Склалась трагічна для багатьох архітекторів ситуація, коли вони не можуть викласти свої проєкти в електронну систему, а значить не можуть завершити роботу, отримати оплату для себе і своїх колег. Ситуація нестерпна», – говорять представники НСАУ.

Під час пресконференції вони закликали владу втрутитись та покрасти край тиску на спілку, а також «припинити ганьбу» навколо невдалої містобудівної реформи і накласти вето на законопроект 5655. Розпочати суспільний та експертний діалог по створенню Містобудівного кодексу. 

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