Наталія Радіна: Мирних способів змінити ситуацію у Білорусі вже немає

Повторний наступ на Київ із Білорусі? Погляд головної редакторки «Хартії 97»

Останні тижні у вітчизняному інформаційному просторі шириться дедалі більше інформації про загрозу другого наступу з боку Білорусі. На цьому тлі важливо розуміти, які насправді настрої панують у білоруському суспільстві з огляду на підготовку, яку ведуть Путін та Лукашенко на території сусідньої держави. Що думають про ймовірний напад білоруські військові. І нарешті – як білоруська опозиція реагує на останні події. Про все це «Главком» розпитав головну редакторку білоруського інформаційного порталу «Хартія 97» Наталю Радіну.

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«Хартія 97» починалася, як білоруська громадянська ініціатива, спрямована на правозахисну діяльність та на об'єднання політичних сил, опозиційних до режиму Лукашенка. Складена за аналогією з Хартією'77 – декларацією, що проголосила принципи подолання тоталітаризму і відновлення демократії в Чехословаччині. Сьогодні Хартія стала ще й інформаційним порталом. Ініціатива заснована 11 вересня 1997 року.

«Важливо розуміти, що білоруси проти цієї війни»

За різними оцінками, як білоруських, так і західних соціологів, що провели опитування білоруських громадян у липні цього року, за війну з Україною виступає від 3 до 11% білорусів (останній показник отримано з урахуванням відповідей мешканців сільської місцевості). А якою є ситуація зараз?

Ситуація не змінилася. Абсолютна більшість білорусів і надалі висловлюється та, звичайно ж виступає, проти війни. Хай навіть це не відбувається сьогодні публічно. Першопричиною цього є неможливість прояву будь-якої відкритої незгоди з режимом Лукашенка.

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За відкритий супротив тут же карають арештами і величезними тюремними термінами. Та тим не менш, ми знаємо точно, що 85-90% білорусів проти війни в Україні. І насправді, білоруське суспільство досить багато разів демонструвало свою солідарність з Україною.

Однак, навіть за найбільш безневинні прояви солідарності у вигляді української символіки, котру носили з собою мої співгромадяни, за те, що розміщали в інтернеті пости солідарності чи чіпляли на власні авто українські прапорці, їх просто кидали за ґрати.

Це важливо розуміти й знати, що білоруси справді не підтримують цю війну.

Абсолютна більшість військових здасться в український полон

Яке ставлення до війни в білоруській армії?

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Білоруська армія – це частина суспільства. Ми досліджуємо настрої серед білоруських армійців, спілкуємося з ними. Я сама донька білоруського військового. Щоправда, вже пенсіонера. І можу сказати, що білоруські військовики не хочуть воювати в Україні.

Бійці «Полку Кастуся Калиновського», котрі сьогодні воюють за Україну, кажуть, що 8 з 10 білоруських солдат не хочуть воювати у вашій країні. У мене це не викликає жодних сумнівів. Мені достеменно відомо, що білоруси не хочуть воювати ні за Лукашенка, ані за Путіна чи якісь там хворобливі імперські фантазії росіян.

Тому, якщо все ж таки білоруську армію якимось чином змусять вступити в цю війну, перетнути кордон, то я упевнена, що абсолютна більшість військових здасться в український полон.

Особисто мені здається, що найкращим сценарієм, з усіх можливих, буде здача білоруських армійців у полон українцям з подальшим вступом до лав батальйону Калиновського. А трохи згодом їм можна буде й повернутися в Білорусь у складі полку, щоб звільнити її від диктатури.

Комунальники зафарбовують гасло «Ні війні» на паркані у Мінську фото з відкритих джерел

Ми з вами раніше вже згадували про те, що білорусів, які підтримували Україну, кидали до буцигарень. То це саме через це вони більше не виходять на акції?

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Ви повинні розуміти, наскільки в Білорусі встановився жорсткий режим. Багато хто з українців ніколи не жив у подібних умовах. І саме тому вам складно собі уявити рівень жорсткості сьогоднішньої білоруської диктатури. У країні, по суті, оголошено надзвичайний стан. Людей арештовують за все. Тобто, навіть за використання білоруської мови під час спілкування. Можете собі уявити, яка там зараз атмосфера. За таких умов будь-який відкритий протест неминуче потягне за собою засудження до тюремного покарання на термін від 10 до 20 років. У нас вже й такі терміни присуджують. Це не якісь там 15 діб адміністративного арешту…

До того ж, у білоруській тюрмі цілком собі можна померти, зважаючи на жахливі умови перебування там засуджених. Там людей катують. Політв’язні вже помирали від тортур. Боюся, що смертей ставатиме більше.

У Білорусі до всього ще й ухвалили закон, що дозволяє застосування бойової зброї проти мирних демонстрантів. У такий спосіб розстріл мирних маніфестацій, фактично, узаконено. І тому перш ніж засуджувати нас, треба дізнатися, що відбувається на моїй батьківщині та осмислити це.

«Тихановська – випадкова фігура, яку винесло нагору…»

Світлана Тихановська тепер стала найупізнаванішою білорускою у світі Фото: телеграм-канал Світлани Тихановської

Які панують настрої зараз у білоруській опозиції? Чи всі противники режиму одностайні у своїй підтримці Світлани Тихановської, як альтернативи Олександру Лукашенкові?

Послухайте, Тихановська не є і не може бути ніяким президентом Білорусі. Її слід розглядати радше як випадкову фігуру, котра опинилася у сприятливих для себе обставинах під час протестів позаторік. Тоді у президентських виборах не змогла взяти участі величезна кількість гідних кандидатів. Серед них і тодішні лідери опозиції. Просто тому, що багатьом з них довелося емігрувати, інші були заґратовані напередодні виборів.

Хтось не міг бути учасником перегонів через статус колишнього політичного в’язня і не був цього тавра позбавлений режимом. Передовсім через небажання Лукашенка реабілітувати своїх політичних опонентів. Таким чином, на момент виборів 2020 року у реальної опозиції не було законних підстав для участі у президентських виборах. Нас всіх піддавали репресіям. Саме через незаконну заборону участі у виборчій кампанії ті вибори можна було визнавати недемократичними.

Сюди ж відносимо й заборону діяльності незалежних медіа. До прикладу, наш сайт Хартії 97 тоді заблокували якраз таки напередодні виборів.

Ось так Тихановська і виявилася абсолютно випадковою фігурою, яку винесло нагору на хвилі протестів. Зрештою, виборці ж голосували не за Тихановську, не за якусь її програму. Тим паче, що жодної програми вона не мала. У політичної щасливиці був лише один пункт – у випадку, якщо вона виграє перегони, то одразу ж проведе нові вільні, демократичні вибори, в яких можуть взяти участь всі гідні цього кандидати. І все.

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Тому, люди віддавали свої голоси в першу чергу проти Лукашенка. Одночасно сподіваючись, що невдовзі буде проведено нові президентські вибори. Уявляти Тихановську на чолі держави просто смішно. Вона ж ніколи, ані дня не була в лавах опозиції. Більш того, ані дня у своєму житті не працювала, задовольняючись роллю домогосподарки. Ніколи, аж до позаминулого року, не цікавила її ситуація в країні.

Не думаю, що за два роки після протестів щось сильно для неї змінилося, що вона якось помітно просунулася в питанні розуміння політичної ситуації. Ось тому ніхто серйозно й не розглядає цю постать як політичного лідера.

Всередині Білорусі її вплив зараз мінімальний. За два з половиною роки було змарновано надто багато можливостей змінити країну з подачі штабу Світлани Тихановської, що сьогодні вона ні на що не впливає.

Гаразд. Хто ж тоді може стати тим, кого потребує Білорусь насправді?

Місце президента в Білорусі можуть посісти багато людей, насправді. Я можу згадати нобелівського лауреата, відомого нашого правозахисника Олеся Бєляцького. Це дуже принципова людина, яка сиділа у в’язниці через те, чим займалася. І зараз продовжує відбувати покарання. А заарештували його торік. Тому цій людині я абсолютно довіряю, знаючи, що йому небайдужа доля країни. Він все життя присвятив спробам змінити ситуацію.

Є й Миколай Статкевич – лідер Білоруської соціал-демократичної партії. От він найсправжнісінький лідер опозиції. За роки правління Лукашенка провів у ув’язненні сумарно понад 10 років. Нині продовжує перебувати за ґратами.

Можна пригадати й Павла Северинця, лідера партії Білоруської християнської демократії (25 травня минулого року засуджений до семи років позбавлення волі за участь у позаторішніх протестних акціях – «Главком»). Павло перебуває в опозиції до режиму чи не з першого дня, відколи 1994 року Лукашенко став президентом.

Загалом, є дуже багато вартісних кандидатів. І щойно ми демократизуємо Білорусь після скидання нинішнього режиму, у нас будуть вільні вибори, на яких нам буде дуже складно вибрати найкращого з-поміж всіх гідних.

Далі якраз мова про методи скидання режиму. Соратниця пані Тихановської, Аліна Ковшик каже, що у них є великі сподівання прибрати Лукашенка мирним шляхом. А яка ваша думка: це реально?

Мені зовсім не цікаво, що там кажуть люди зі штабу Тихановської. Більшість цих людей некомпетентні. Серед них є й такі, що десятиліттями працювали на режим Лукашенка і є вихідцями з силових, каральних структур, створених диктатором.

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І коли вони кажуть щось про мирний шлях чи діалог з режимом, то ну, це просто смішно. Тому, що абсолютно зрозуміло, що ніяких мирних способів змінити ситуацію в Білорусі вже немає.

Вам складно уявити рівень жорсткості білоруської диктатури

Український політолог Євген Магда каже, що українці і білоруси не можуть зрозуміти одне одного. Мовляв, у цьому головна проблема наших двох народів. Як, на вашу думку, нам віднайти таке необхідне порозуміння?

Я завжди вважала білорусів і українців дуже близькими народами. І знаю, що білоруси дуже тепло ставляться до українців. Попри війну, мені здається, що українці сьогодні розуміють, що воює проти них не білоруський народ.

Ось. Тому я вважаю, що ми історично близькі, рідні народи. І у нас, насправді, спільне майбутнє. Ми разом будемо боротися за свою свободу та незалежність. І врешті-решт разом увійдемо до Євросоюзу й до НАТО.

Білорусам доведеться ще багато чого дізнатися про вас, українців, щоб побудувати здоровий міждержавний діалог. Я, як представниця білоруських незалежних журналістів, разом з колегами намагаюся доносити інформацію про те, що відбувається в Україні. Однак, враховуючи блокування багатьох незалежних джерел, багато білорусів досі не знає, що саме у вас відбувається. У тому числі й те, що стосується звірств російської армії. І взагалі, через що проходить український народ ось уже 10 місяців. Тому, природно повинно бути більше інформації. Але й українці теж зі свого боку мають більше дізнатися, як це – жити в період лукашенківської диктатури.

Проте я впевнена, що наші народи не зможуть розділити двійко військових злочинців та маніяків – Путін і Лукашенко. Ми назавжди залишимося близькими й рідними одне одному.

Богдан Боднарук, для «Главкома»