ISW оцінив ризик російського вторгнення в Україну з Білорусі

Наявні на сьогоднішній день індикатори є неоднозначними, вважають аналітики

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінюють повторний наступ росіян з білоруської території як малоймовірний, але можливий. Про це йдеться у щоденному звіті організації.

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«Москва створює умови для нового найбільш небезпечного способу дій (ННСД) – відновлення вторгнення на північ України, можливо, спрямованого на Київ – щонайменше з жовтня 2022 року. Цей ННСД може бути російською інформаційною операцією або відображати справжні наміри Путіна. Наявні на сьогоднішній день індикатори є неоднозначними – деякі перевірені докази нарощування російських військ у Білорусі мають більше сенсу як частина підготовки до нового наступу, ніж як частина навчань і тренувань. Водночас доказів того, що Москва активно готує ударні сили в Білорусі, поки що не існує», – вважають в ISW.

Занепокоєння з приводу можливості того, що Путін може продовжити цей ННСД, безумовно, не є просто українською інформаційною операцією, спрямованою на те, щоб чинити тиск на Захід з метою надання Києву більшої кількості зброї, як припускають деякі західні аналітики. За оцінками ISW, повторне широкомасштабне російське вторгнення з Білорусі малоймовірне цієї зими, але до цього слід ставитися серйозно.

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В ISW зазначили, що 24 грудня міністерство оборони Росії демонстративно заявило про наявність польового госпіталю в Білорусі. Перед тим Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська планують розгорнути в Білорусі щонайменше ще один польовий госпіталь.

«Польові госпіталі не є обов'язковими для навчань і можуть свідчити про підготовку до бойових дій. Поява польових госпіталів у Білорусі на початку 2022 року була одним з останніх індикаторів, які спостерігалися перед тим, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення», – наголосили в інституті.

Аналітики також відзначили, що Росія продовжує розгортати війська в Білорусі під виглядом навчань, а деякі російські танки Т-90, розгорнуті в Білорусі наприкінці грудня 2022 року, були помічені в зимовому камуфляжі.

«Оснащення танків зимовим камуфляжем не є абсолютно необхідним для навчань і може свідчити про підготовку до реальних бойових дій взимку. Водночас розгортання польових госпіталів та перефарбування танків також може бути частиною інформаційної операції», – ідеться у звіті.

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Наразі ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з боку Білорусі як низький, але можливий.

Плани команди Володимира Зеленського представити у лютому мирний план в інституті також пов'язують з ймовірним невдалим наступом РФ з півночі на початку 2023 року.

Основні висновки ISW за 23 грудня:

За оцінками ISW, Кремль створює умови для нового найбільш небезпечного способу дій (ННСД) – відновлення наступу з боку Білорусі, можливо, спрямованого на Київ – щонайменше з жовтня 2022 року. Можливо, Кремль проводить інформаційну операцію, а можливо, насправді готується до цього ННСД, який ISW продовжує оцінювати як малоймовірний, але можливий.

Російські військові продовжують накручувати індикатори для проведення ННСД, посилюючи інформаційну операцію, спрямовану на встановлення правдоподібності ННСД або підготовку до нього.

Російські військові більш чітко формують умови для наступу на північному заході Луганської області.

Президент України Володимир Зеленський готується представити мирний план у лютому 2023 року, який може бути приурочений до невдалого російського зимового наступу.

Відновлення публічних виступів Володимира Путіна, ймовірно, свідчить про те, що він став більше турбуватися про свою популярність та імідж в Росії.

Російські війська провели щонайменше дві розвідувально-силових операції на півночі та північному сході України 22-23 грудня.

Українські сили, ймовірно, досягли тактичних успіхів на схід і південь від міста Бахмут за останні 72 години.

Російські війська продовжують облаштовувати оборонні позиції в лівобережній Херсонській та Запорізькій областях і проводять оборонні операції на півдні України.

Кремль посилює цензуру, щоб замовчати занепокоєння з приводу розширення збройних сил Росії та другої хвилі мобілізації.

Українські партизани продовжують напади на російських чиновників на окупованих територіях.

Нагадаємо, триває триста четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі в Донецькій області. Також ворог здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого постраждали цивільні об’єкти міста Херсон, є жертви серед мирного населення.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що на сьогодні ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою.

Також Росія перекинула в Білорусь нову партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Як пише міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано «в рамках існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії».

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Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чому стягує війська до кордону.