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ISW оцінив ризик російського вторгнення в Україну з Білорусі

Надія Карбунар
glavcom.ua
ISW оцінив ризик російського вторгнення в Україну з Білорусі
Аналітики ISW оцінюють повторний наступ росіян з білоруської території як малоймовірний, але можливий
фото з відкритих джерел

Наявні на сьогоднішній день індикатори є неоднозначними, вважають аналітики

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінюють повторний наступ росіян з білоруської території як малоймовірний, але можливий. Про це йдеться у щоденному звіті організації.

«Москва створює умови для нового найбільш небезпечного способу дій (ННСД) – відновлення вторгнення на північ України, можливо, спрямованого на Київ – щонайменше з жовтня 2022 року. Цей ННСД може бути російською інформаційною операцією або відображати справжні наміри Путіна. Наявні на сьогоднішній день індикатори є неоднозначними – деякі перевірені докази нарощування російських військ у Білорусі мають більше сенсу як частина підготовки до нового наступу, ніж як частина навчань і тренувань. Водночас доказів того, що Москва активно готує ударні сили в Білорусі, поки що не існує», – вважають в ISW.

ISW оцінив ризик російського вторгнення в Україну з Білорусі фото 1

Занепокоєння з приводу можливості того, що Путін може продовжити цей ННСД, безумовно, не є просто українською інформаційною операцією, спрямованою на те, щоб чинити тиск на Захід з метою надання Києву більшої кількості зброї, як припускають деякі західні аналітики. За оцінками ISW, повторне широкомасштабне російське вторгнення з Білорусі малоймовірне цієї зими, але до цього слід ставитися серйозно.

В ISW зазначили, що 24 грудня міністерство оборони Росії демонстративно заявило про наявність польового госпіталю в Білорусі. Перед тим Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська планують розгорнути в Білорусі щонайменше ще один польовий госпіталь.

«Польові госпіталі не є обов'язковими для навчань і можуть свідчити про підготовку до бойових дій. Поява польових госпіталів у Білорусі на початку 2022 року була одним з останніх індикаторів, які спостерігалися перед тим, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення», – наголосили в інституті.

Аналітики також відзначили, що Росія продовжує розгортати війська в Білорусі під виглядом навчань, а деякі російські танки Т-90, розгорнуті в Білорусі наприкінці грудня 2022 року, були помічені в зимовому камуфляжі.

«Оснащення танків зимовим камуфляжем не є абсолютно необхідним для навчань і може свідчити про підготовку до реальних бойових дій взимку. Водночас розгортання польових госпіталів та перефарбування танків також може бути частиною інформаційної операції», – ідеться у звіті.

Наразі ISW оцінює ризик російського вторгнення в Україну з боку Білорусі як низький, але можливий.

ISW оцінив ризик російського вторгнення в Україну з Білорусі фото 2

Плани команди Володимира Зеленського представити у лютому мирний план в інституті також пов'язують з ймовірним невдалим наступом РФ з півночі на початку 2023 року.

Основні висновки ISW за 23 грудня:

  • За оцінками ISW, Кремль створює умови для нового найбільш небезпечного способу дій (ННСД) – відновлення наступу з боку Білорусі, можливо, спрямованого на Київ – щонайменше з жовтня 2022 року. Можливо, Кремль проводить інформаційну операцію, а можливо, насправді готується до цього ННСД, який ISW продовжує оцінювати як малоймовірний, але можливий.
  • Російські військові продовжують накручувати індикатори для проведення ННСД, посилюючи інформаційну операцію, спрямовану на встановлення правдоподібності ННСД або підготовку до нього.
  • Російські військові більш чітко формують умови для наступу на північному заході Луганської області.
  • Президент України Володимир Зеленський готується представити мирний план у лютому 2023 року, який може бути приурочений до невдалого російського зимового наступу.
  • Відновлення публічних виступів Володимира Путіна, ймовірно, свідчить про те, що він став більше турбуватися про свою популярність та імідж в Росії.
  • Російські війська провели щонайменше дві розвідувально-силових операції на півночі та північному сході України 22-23 грудня.
  • Українські сили, ймовірно, досягли тактичних успіхів на схід і південь від міста Бахмут за останні 72 години.
  • Російські війська продовжують облаштовувати оборонні позиції в лівобережній Херсонській та Запорізькій областях і проводять оборонні операції на півдні України.
  • Кремль посилює цензуру, щоб замовчати занепокоєння з приводу розширення збройних сил Росії та другої хвилі мобілізації.
  • Українські партизани продовжують напади на російських чиновників на окупованих територіях.

Нагадаємо, триває триста четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі в Донецькій області. Також ворог здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого постраждали цивільні об’єкти міста Херсон, є жертви серед мирного населення.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що на сьогодні ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою. 

Також Росія перекинула в Білорусь нову партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Як пише міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано «в рамках існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії».

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чому стягує війська до кордону.

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Теги: Бахмут Україна Володимир Зеленський військові путін Міноборони Олександр Лукашенко окупанти росія Херсон президент наступ ворог Москва танки Кирило Буданов населення госпіталь озброєння Білорусь

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