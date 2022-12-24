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На скільки висока ймовірність повторного наступу з боку Білорусі: роз'яснення ГУР

Альона Боженко
glavcom.ua
На скільки висока ймовірність повторного наступу з боку Білорусі: роз'яснення ГУР
Буданов запевняє, що загроза вторгнення з території Білорусі низька
фото ілюстративне

Українська розвідка вважає, що наразі для проведення атаки на білоруських полігонах не вистачає бронетехніки

На сьогодні ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times.

Буданов зазначив, що повністю відкидати можливість такого наступу не можна, але зараз немає даних, які б підтверджували ймовірність загрози.

За його словами, російські війська в Білорусі не вибудовані в штурмові порядки, а з навчальних таборів мобілізованих відправляють воювати на схід України. Також для проведення атаки на полігонах не вистачає бронетехніки.

Однак росіяни не полишають спроб зробити видимість підготовки до атаки. Так, вони використовували радянський метод: саджали солдатів в потяги і направляли їх до кордону з Україною, повертаючи їх потім назад на позиції. Такі маневри Буданов називає «каруселями».

Нагадаємо, Росія перекинула в Білорусь нову партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Як пише міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано «в рамках існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії».

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чому стягує війська до кордону.

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Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко Міноборони Україна озброєння Кирило Буданов росіяни

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