На скільки висока ймовірність повторного наступу з боку Білорусі: роз'яснення ГУР

Українська розвідка вважає, що наразі для проведення атаки на білоруських полігонах не вистачає бронетехніки

На сьогодні ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times.

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Буданов зазначив, що повністю відкидати можливість такого наступу не можна, але зараз немає даних, які б підтверджували ймовірність загрози.

За його словами, російські війська в Білорусі не вибудовані в штурмові порядки, а з навчальних таборів мобілізованих відправляють воювати на схід України. Також для проведення атаки на полігонах не вистачає бронетехніки.

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Однак росіяни не полишають спроб зробити видимість підготовки до атаки. Так, вони використовували радянський метод: саджали солдатів в потяги і направляли їх до кордону з Україною, повертаючи їх потім назад на позиції. Такі маневри Буданов називає «каруселями».

Нагадаємо, Росія перекинула в Білорусь нову партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Як пише міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано «в рамках існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії».

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чому стягує війська до кордону.