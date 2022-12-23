Росія продовжила свої військові навчання у Білорусі
Навчання триватимуть до кінця року
Навчання російської армії та ЗС Білорусі продовжено ще на кілька днів, як мінімум до 26 грудня згідно з графіком проведення навчань на білоруських полігонах. Про це повідомив «Беларускі Гаюн».
24 та 25 грудня – вихідні дні для деяких полігонів. Проте цього тижня працюватимуть без вихідних полігони:
- «Осиповичський»,
- «Обуз-Ліснівський»,
- «Лепельський»,
- «Доманово».
Загалом продовження навчань на білоруських полігонах з 26 грудня на даний момент має такий вигляд:
- 227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 30.12,
- Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 30.12,
- Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 31.12;
- Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 01.01,
- 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 30.12,
- 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 31.12,
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) до 01.01,
- Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 30.12.
Нагадаємо, Росія перекинула в Білорусь нову партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Як пише міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано «в рамках існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії».
Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чому стягує війська до кордону.
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