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Росія продовжила свої військові навчання у Білорусі

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Росія продовжила свої військові навчання у Білорусі
Фото з відкритих джерел

Навчання триватимуть до кінця року

Навчання російської армії та ЗС Білорусі продовжено ще на кілька днів, як мінімум до 26 грудня згідно з графіком проведення навчань на білоруських полігонах. Про це повідомив «Беларускі Гаюн».

24 та 25 грудня – вихідні дні для деяких полігонів. Проте цього тижня працюватимуть без вихідних полігони:

  • «Осиповичський»,
  • «Обуз-Ліснівський»,
  • «Лепельський»,
  • «Доманово».

Загалом продовження навчань на білоруських полігонах з 26 грудня на даний момент має такий вигляд:

  • 227 загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) до 30.12,
  • Полігон «Гозький» 6 омбр. (Гродненський район) до 30.12,
  • Полігон «Брестський» 38 одшбр. (Брестський район) до 31.12;
  • Полігон «Осиповичський» 51 абр. (Осиповичський район) до 01.01,
  • 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) до 30.12,
  • 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичський район) до 31.12,
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) до 01.01,
  • Полігон «Лепельський» 19 омбр. (Лепельський район) до 30.12.

Нагадаємо, Росія перекинула в Білорусь нову партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Як пише міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано «в рамках існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії».

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чому стягує війська до кордону.

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Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко війна тероризм агресія окупація

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