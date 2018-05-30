Антон Кориневич: Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у збитті MH17. А далі починається найцікавіше…

За даними слідчих, 17 червня на фермі біля села Первомайське з «Буку» у небо була випущена ракета 9М38

«Важливо показати, що Росія контролює всі події, які відбуваються на непідконтрольних територіях Донбасу»

Влада Нідерландів та Австралії офіційно звинуватили Росію у збитті малайзійського «Боїнга» під Донецьком улітку 2014 року. «Ми закликаємо Росію взяти на себе відповідальність і повністю співпрацювати у встановленні правди і справедливості для жертв польоту MH17 та їхніх родичів», - сказав міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок. Обвинувачення двох з п’яти країн-учасників міжнародного розслідування (JIT) катастрофи МН17 в небі над Донбасом стали наслідком офіційно оприлюднених результатів розслідування. Офіційне слідство вперше підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17 неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року, була привезена на окуповану територію Донбасу з Росії і належала 53-й зенітно-ракетній бригаді міністерства оборони Росії, яку розміщено у Курській області.

В інтерв’ю «Главкому» експерт із міжнародного гуманітарного і кримінального права Київського університету ім. Шевченка, кандидат юридичних наук Антон Кориневич розповів, що означають для справи офіційні обвинувачення Росії з боку Нідерландів і Австралії, як слідчі мають визначити конкретних виконавців злочину та за якими правовими механізмами потрібно переслідувати вище керівництво РФ.

Експерт із міжнародного гуманітарного і кримінального права Київського університету ім. Шевченка, кандидат юридичних наук Антон Кориневич. Фото: Укрінформ

Об'єднана слідча група (JIT) минулого тижня оприлюднила нові докази російського походження «Бука». Що це означає для України?

Російська теза про те, що Boeing був збитий українським штурмовиком не витримує жодної критики. Результати роботи спільної слідчої групи (JIT у складі представників Нідерландів, Бельгії, Австралії, Малайзії і України – «Главком») довели, що це була російська військова машина, привезена з території Російської Федерації. Вона здійснювала конкретні дії у нас в Україні під контролем РФ і потім поїхала назад до РФ. Тобто це важливо, бо відмітає будь-які аргументи Росії щодо того, що це нібито українська сторона вчинила злочин. Це по-перше. По-друге, важливо показати, що РФ абсолютно контролює всі події, які відбуваються на непідконтрольних територіях Донбасу, здійснює контроль над організованими збройними групами так званих ДНР і ЛНР. Те, що вони не мають ніякої правосуб’єктності, що не існує ніякої громадянської війни на території Донбасу. Оскільки існує міжнародний збройний конфлікт, який відбувається між Російською Федерацією та Україною, де РФ повністю контролює діяльність так званих ДНР і ЛНР. Відповідно, найжахливіші злочини, якими для міжнародного співтовариства є збиття рейсу МН17, відбувалися чітко під контролем РФ.

Представлені результати розслідування означають, що об’єднана слідча група офіційно відкинула свідчення «Алмаз-Антей», які намагалися довести, що ракету нібито було випущено з території, контрольованої Києвом?

Саме так. Спільна слідча група налічує п’ять держав, громадяни чотирьох з яких загинули в результаті цієї події. Невже Нідерланди, Бельгія, Малайзія і Австралія не бажають встановити істину? Ми бачимо абсолютну міжнародну підтримку слідства.

Спеціальний прокурор Нідерландів з розслідування справи МН17 Фред Вестербеке заявив, що наступним етапом слідства буде звернення до міністра оборони Сергія Шойгу. Але Москва офіційно спростовує висунуті обвинувачення. В чому сенс звернення до очільника оборонного відомства РФ, яка інформація безпосередньо від Шойгу потрібна слідству?

Я думаю, що запитають про те, яким чином 53-я бригада зенітно-ракетних військ там опинилась, чому там перебували «Бук», війська тієї бригади…

Офіційне слідство вперше підтвердило, що ракета «Бук», яка збила літак MH17, була привезена на з Росії і належала 53-й зенітно-ракетній бригаді міністерства оборони Росії

Пан Вестербеке визнає, що слідство до останнього часу не отримало «значної інформації» від Росії у цій справі. Чи є підстави говорити, що після офіційної заяви про причетність російської армії до злочину Москва піде на співробітництво?

Росія взагалі не дуже активно хоче співпрацювати з міжнародними судовими і слідчими органами. Скажімо, ми знаємо її позицію щодо Міжнародного кримінального суду: Москва заявляє, що ні за яких обставин не співпрацюватиме з ним. Росія, скоріше за все заявить, що ці доводи не є правомірними, справедливими і вона з ними незгодна.

Група розслідувачів Bellingcat ще минулого року назвала прізвище Сергія Дубинського, відставного російського генерал-майора, якого називають ключовим організатором перевезення «Бука», що збив Boeing. Днями Bellingcat назвали ім’я офіцера ГРУ Олега Іваннікова, який нібито також причетний до транспортування «Бука» в Україну. Чому офіційне слідство не називає прізвища людей, причетних до злочинів, невже у них досі не має підтверджень?

Думаю, що просто слідство іде своєю чергою. Спочатку встановлюються всі обставини, а потім будуть названі конкретні імена, коли справа буде ближче до суду. Нічого дивного тут не бачу.

Про які часові рамки йдеться?

Наразі складно говорити. Але якщо ми говоримо про міжнародне правосуддя, співпрацю деяких держав, то все відбувається повільніше, ніж якби усе вирішувала одна держава.

Австралія і Нідерланди офіційно обвинуватили Росію у катастрофі МН17. НАТО і ЄС закликали Росію взяти на себе відповідальність за катастрофу. Які юридичні наслідки подібних обвинувачень?

Коли відбуватиметься судовий процес, він стосуватиметься індивідуальної кримінальної відповідальності конкретних людей. Подібні заяви важливі для того, щоби ми зрозуміли, громадяни якої держави, вочевидь, будуть обвинувачені в цих злочинах.

Як зараз має діяти Україна?

Працювати активно в рамках міжнародної команди розслідувачів, надавати інформацію партнерам і намагатися якомога швидше довести справу до кінця, тобто передати справу до суду Нідерландів.

Ви раніше говорили, що ця справа не вкаже пальцем на Путіна і не зробить його відповідальним за злочин. З оприлюдненими офіційними результатами розслідування ваша думка змінилася?

Я говорив про те, що дуже важко притягнути до кримінальної відповідальності чинного російського президента. Ми можемо говорити про індивідуальну кримінальну відповідальність конкретних індивідів, які вчинили злочин, і конкретних індивідів, які створили умови для скоєння такого злочину. Чи буде серед них Путін – важко сказати. Ми говоримо про те, що міжнародне право дивиться на конкретних виконавців злочину і на тих осіб, які створили умови для скоєння таких злочинів.

Раніше ви казали, що для України важливо довести зв’язок злочинців, які запустили ракету, із російськими високопосадовцями. Якщо керуватися уже оприлюдненою інформацією, наскільки слідство близько до встановлення такого зв’язку?

Важливо показати зв’язок із високопосадовцями, військовими і цивільними, довести, що злочини на Донбасі сплановані у Росії. На мій погляд, нині слідство розвивається досить активно і видно зацікавленість учасників JIT у тому, щоби воно якнайшвидше відбулося і його результати були представлені у належному вигляді. Тут все логічно. «Бук» - це 53 бригада, це збройні сили РФ. Очевидно, можна ставити питання про відповідальність вищих посадових осіб Російської Федерації за ухвалення рішень щодо відправки російських солдат і техніки на Донбас. Ось тут якраз можна простежити увесь цей ланцюжок відповідальності.

Можна припустити, що мав місце наказ, отриманий виконавцями злочину в усній формі, тобто документальних свідчень немає. З огляду на те, що Росія навряд чи видаватиме своїх громадян, які могли би розповісти про отримання такого усного наказу, які ще існують способи встановити цей зв’язок?

Традиційно міжнародне правосуддя працює з тими, хто віддає накази, з вищою ланкою. Воно встановлює відповідальність саме через встановлення наявності наказу. Часто цього можна досягнути через роботу з виконавцями, як, наприклад, у практиці міжнародних кримінальних трибуналів ad hoc (тимчасовий спеціальний трибунал, створений під якусь справу – «Главком»). Людина іде на співпрацю з трибуналом, заявляє, що хтось їй давав наказ і таким чином слідство виходить на конкретного високопосадовця.

Але звичайно ви абсолютно праві у тому плані, що РФ, очевидно, не видаватиме своїх громадян. Встановити причинно-наслідковий зв'язок буде складно.

З іншого боку, я бачу вже зараз, що ми можемо говорити про відповідальність керівництва 53-ї бригади. Самі офіцери не ухвалюють рішень щодо доставки озброєння на місце його використання. Очевидно, командувачі бригади знали і розуміли це. Очевидно, хтось зверху їм ці накази надав. Таким чином слідство може дійти наверх.

Але зараз ми говоримо про вірогідність, а не про факти?

Зараз, як я і казав раніше, слідство іде нормальними темпами. Ми можемо не все знати з того, що слідство знає, але поки що не озвучує. Але те, що нам озвучують, говорить про причетність збройних сил Росії. Якщо це так, то наступним кроком може стати оприлюднення конкретних імен не тільки виконавців, а й тих, хто створював умови для скоєння такого злочину. Якщо я не помиляюся, слідство уже говорило про декілька десятків можливих обвинувачених. Не думаю, що серед них тільки виконавці.

Справу вестиме нідерландський національний суд. Це сприятиме чи ускладнюватиме міжнародне визнання результатів розслідування?

Це абсолютно нормальний шлях, оскільки ідея запровадити Міжнародний кримінальний трибунал під егідою ООН, який би розглядав це питання, не реалізована, адже РФ заветувала таку ініціативу в Радбезі ООН. Судова система Нідерландів як держави, яка втратила в цій трагедії найбільше своїх громадян, думаю, зацікавлена встановити справедливість.

Основною ідеєю на початку слідства було створення трибуналу Ad hoc. Чи бачите ви необхідність, щоби справа таки розглядалася в міжнародному трибуналі і чи існують ще якісь механізми його запровадження?

Я не думаю, що це реально, оскільки такого бажання в усієї Ради безпеки ООН немає і не буде. Думаю, що в цій ситуації угода, яку підписали всі учасники слідства, зокрема Україна і Нідерланди про те, що справу слухатимуть у судах Нідерландів – це нормальний шлях. Результат буде таким, якому довірятимуть усі.

Припустимо, слідство встановило винних, суд заочно виніс вирок конкретним росіянам, яких не видадуть. Про яку юридичну відповідальність Росії може йтися?

Суд у Нідерландах вирішуватиме питання щодо індивідуальної кримінальної відповідальності. Дійсно, засудженими можуть бути громадяни Російської Федерації, які будуть обвинувачені у скоєнні цього злочину. Але далі починається найцікавіше. Нідерланди днями разом з Австралією офіційно обвинуватили Росію. Ця позиція країн, перш за все є важливою з міжнародно-правової точки зору. Вона полягає в тому, що Нідерланди і Австралія визнають Росію відповідальною у створенні умов для того, щоби «Бук» приїхав до нас на Донбас і атакував рейс МН17. Ці країни говорять про те, що закликатимуть РФ виконати свої зобов’язання в рамках міжнародно-правової відповідальності. Тобто вони звертатимуться до РФ, щоби ця держава самостійно й добровільно здійснила заходи на виконання міжнародно-правової відповідальності. Ось так працює міжнародне право. Якщо держава А порушує міжнародне право, то держава Б має право закликати її виконати заходи відповідальності.

Якщо Російська Федерація цього не зробить (не визнає відповідальності), то замість права міжнародно-правової відповідальності Нідерланди і Австралія матимуть право винести це питання на розгляд міжнародного судового органу або міжнародної організації. А далі цікаво: будемо дивитися, який орган чи який суд оберуть Нідерланди і Австралія. Ми казали вище проте, що це передусім кримінальна відповідальність конкретних фізичних осіб, які вчинили цей злочин. А тут паралельно до неї визначатиметься міжнародно-правова відповідальність РФ як держави. Тобто ми маємо два рівні відповідальності за міжнародним правом.

То про які саме інструменти може йтися?

Нині важко про це говорити. Алгоритм такий: Нідерланди і Австралія надсилатимуть ноти до РФ з вимогою виконання рішення суду. Якщо РФ не погодиться це зробити, ці країни зарезервували за собою право далі звертатися до судових органів і організацій. А Україна може використати це як аргумент на свою користь на міжнародному суді ООН щодо порушення РФ конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Це вперше, коли дві держави вказали на відповідальність Росії як держави за створення умов для тяжкого злочину.

Михайло Глуховський, «Главком»

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