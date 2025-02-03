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У Києві на місці мурала з Єрмаком з’явився портрет Кличка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві на місці мурала з Єрмаком з’явився портрет Кличка
На муралі мер столиці Віталій Кличко зображений з посмішкою на обличчі
фото з соцмереж

Мурал із зображенням керівника Офісу президента Андрія Єрмака не протримався і добу

У парку «Вербовий гай» у Києві невідомі художники намалювали мурал з мером столиці Віталієм Кличком. Відповідні фото з’явилися у мережі.

Кількома днями раніше на цьому ж місті був портрет керівника Офісу президента Андрія Єрмака, та він не протримався і добу – його замалювали.

На муралі мер Києва зображений у сорочці й костюмі з краваткою. Увесь одяг коричневого кольору. Обличчя Кличка на стінописі має дивний вигляд: темно-коричневі губи, повністю чорні очі, темні плями на чолі, носі та біля ока. 

Нагадаємо, про появу малюнку із зображенням Єрмака повідомив журналіст та блогер Богдан Буткевич у своєму Facebook. За його словами, зображення з’явилося у столичному парку «Вербний гай», що на Дніпровській набережній Києва. 

Графіті з Єрмаком у столичному парку «Вербний гай»
Графіті з Єрмаком у столичному парку «Вербний гай»

Втім, вже надвечір 26 січня в мережі з’явилося нове фото, на якому видно, що зображення замалювали, а тепер на його місці видно лише білий прямокутник. Щоправда, графіті зафарбовано не дуже якісно і за певними елементами можна вгадати, що це саме той малюнок. 

Замальований мурал із зображенням Єрмака
Замальований мурал із зображенням Єрмака
фото з соцмереж

Раніше у Києві з'явилися мурали, присвячені ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та начальнику Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Кирилу Буданову. Згодом з'ясувалося, що портрет ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на стіні інтернату для дітей з особливими ментальними потребами травмує дітей, оскільки до нього через паркан лізуть чимало охочих зробити фото. Через те мурал збираються прибрати, але лише з однієї стіни закладу на іншу, йдеться у статті «Главкому» «Погляд Залужного на психдиспансер. Чи прикрашають мурали столицю?».

Ще раніше картину із зображенням очільника ГУР «Буданов і чарівне жабеня» написала художниця Євгенія Гапчинська.

Теги: мурал Київ Віталій Кличко Андрій Єрмак

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