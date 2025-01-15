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У центрі Києва сталося загоряння на електричній підстанції (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У центрі Києва сталося загоряння на електричній підстанції (відео)

Відповідні служби працюють на місці

У центрі Києва, на вул. Хрещатик, 15 зайнялася електрична підстанція. Про це повідомила київська міська державна організація. 

«Відповідні служби працюють на місці», – йдеться у повідомленні.

Наразі очікується бригада ДТЕК для отримання допуску до гасіння.

Нагадаємо, у ніч проти 15 січня в Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через атаку БПЛА. Пізніше було зафіксовано зліт групи Ту-95МС, Росія почала масовану комбіновану атаку ракетами з цих літаків та Калібрами з Чорного моря.  О 08:15 пролунав відбій, тривога тривала 2 год. 30 хв.

Теги: пожежа Київ Хрещатик

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