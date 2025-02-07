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Суд відправив під варту заступника Кличка

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Суд відправив під варту заступника Кличка
Петра Оленича відправили під варту
фото: Суспільне

Суд встановив заступнику голови КМДА заставу у розмірі 15 млн грн

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжний захід до заступника голови КМДА Петра Оленича, підозрюваного у справі щодо заволодіння столичною землею. Про це повідомляє ВАКС.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до Оленича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 15 млн грн.

Зазначається, що у разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обовʼязки.

Нагадаємо, НАБУ і САП провели масштабну операцію «Чисте місто». Внаслідок чого викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з ексдепутатом Київської міської ради. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Серед підозрюваних, як заявили у НАБУ:

  • ексдепутат Київської міськради, керівник злочинної організації;
  • заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА);
  • голова та член постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати міськради;
  • перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;
  • четверо інших осіб.

Зазначається, що було затримано сім учасників злочинної організації. Також учора Національне антикорупційне бюро провело обшуки в одіозного київського бізнесмена Дениса Комарницького.

Згодом ексдепутат Київради, адвокат Денис Комарницький прокоментував інформацію про обшук в його помешканні. Комарницький переконаний, що обшуки, про які 6 лютого повідомили ЗМІ, це системна атака на міську владу Києва, яка спрямована на її дискредитацію, і елементом якої став тиск на самого Комарницького, його рідних і близьких.

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Теги: КМДА Віталій Кличко Київ Вищий антикорупційний суд суд

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