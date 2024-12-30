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Закарпатські чиновники оскандалилися через вшанування пам’яті комуністичного діяча

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Закарпатські чиновники оскандалилися через вшанування пам’яті комуністичного діяча
Закарпатська облрада переконує, що Юрій Ільницький допоміг «уникнути масштабних політичних репресій проти інтелігенції»
фото: Закарпатська обласна рада

У дописі облради комуністичного діяча називають «самовідданим сином Срібної землі»

Закарпатська обласна рада провела захід із вшанування пам’яті колишнього першого секретаря обласного комітету Комуністичної партії України Юрія Ільницького, який упродовж 18 років, із 1962 до 1980 року, керував областю. Про це стало відомо з повідомлення на офіційній сторінці Закарпатської облради у Facebook, яку там назвали «меморіальним заходом». 

У дописі облради комуністичного діяча називають «самовідданим сином Срібної землі» та стверджують, що під час його керівництва «у кожному населеному пункті будувалися підприємства, школи, лікарні, клуби».

Серед найбільш вагомих досягнень Ільницького Закарпатська обласна рада назвала «збереження області від авантюрних рішень Кремля, уникнення масштабних політичних репресій проти інтелігенції та запобігання будівництву атомних електростанцій і тунелю крізь Карпати для перекидання вод Тиси».

Під час події виступали перший заступник голови Закарпатської обласної ради Андрій Шекета, голова організації ветеранів України Закарпатської області Василь Нитка, науковці Ужгородського національного університету та племінник комуніста, журналіст Василь Ільницький. 

Захід, ініційований «Організацією ветеранів України Закарпатської області», жорстко розкритикувала громадськість. Передусім через порушення закону України про декомунізацію. 

«Займаючи високі керівні посади у системі КПРС, в силу свого партійно-службового положення Юрій Ільницький мав безпосереднє відношення до всіх тих злочинів, які вчиняла правляча КПРС проти українського народу в період його комуністичної діяльності. От вам і декомунізація та утвердження української національної ідеї», – прокоментував допис голова Всеукраїнського товариства борців за незалежність України Віктор Бедь. 

Голова Всеукраїнського товариства борців за незалежність України Віктор Бедь розкритикував захід, проведений Закарпатською облрадою
Голова Всеукраїнського товариства борців за незалежність України Віктор Бедь розкритикував захід, проведений Закарпатською облрадою
скриншот коментаря

«У ці дні виповнилося 100 років з дня народження колишнього першого секретаря Закарпатського обкому Компартії України Юрія Васильовича Ільницького. То пом'яніть в родинному колі, в офісі нинішніх місцевих комуністів. Але закортіло крайового масштабу. Потугами небожа Юрія Васильовича журналіста Василя Ільницького, а також голови обласної організації товариства ветеранів України, журналіста Василя Нитки вшанування вождя відбулося в малому залі Закарпатської облради. Після такої колективної осанни можна клопотати про наречення йменням столітнього вулиці в Ужгороді, чи в селі на Міжгірщині, звідки той родом. І монумент з бронзи возвести. Забули в Закарпатській владі про декомунізацію. У кількох коментарях їм нагадали про це обурені троє інтелігентів. Куди більше вражають кілька десятків лайків схвалення на адресу учасників вшанування. Ці долоньки, на диво, поставили й, здавалося би, чимало відомих закарпатців. Схвалив захід навіть Уповноважений зі захисту державної мови Тарас Кремінь», – написав журналіст Богдан Барбіл, який працював за часів Юрія Ільницького. 

Барбіл звернувся до Закарпатської ОДА-ОВА, та Закарпатської облради, закликавши їх прощатися з «привидом комунізму», як того велять новітні закони України
Барбіл звернувся до Закарпатської ОДА-ОВА, та Закарпатської облради, закликавши їх прощатися з «привидом комунізму», як того велять новітні закони України
скриншот допису Богдана Барбіла
Богдан Барбіл оприлюднив скриншот тих, хто вподобав допис Закарпатської облради
Богдан Барбіл оприлюднив скриншот тих, хто вподобав допис Закарпатської облради
скриншот

«Про який захист інтелігенції йдеться. Варто прочитати персональні справи Чендея, прочитати щоденники Овчаренка про виступ Ільницького на спецзасіданні цк компартії під головуванням Щербицького, де йшлося про прояви українського буржуазного націоналізму – ювіляр різко негативно критикував Скунця, Чендея, Кривіна як антирадянщиків», – також прокоментував допис Закарпатської ОВА завідувач відділу національної бібліографії Національної бібліотеки імені Володимира Вернадського Сидір Кіраль. 

Сидір Кіраль також розкритикував вшанування Закарпатською облрадою пам'яті Ільницького
Сидір Кіраль також розкритикував вшанування Закарпатською облрадою пам'яті Ільницького
скриншот
Юрій Ільницький – партійний діяч Української РСР, перший секретар Закарпатського обкому Комуністичної партії України. Член ЦК КПУ у вересні 1961-го – лютому 1981 років. Депутат Верховної Ради СРСР 6–10-го скликань.

Нагадаємо, Київрада визначила ще 47 пам’ятних об’єктів й елементів оздоблення, що відображають радянські та російські історичні й пропагандистські наративи. Їх внесли до Переліку пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою Росії та СРСР, що підлягають усуненню з публічного простору міста. Про це повідомила заступниця голови КМДА, депутатка Київської міської ради Ганна Старостенко.

До слова, у Кривому Розі продовжується деколонізація. Сьогодні вона торкнулася пам’ятників російським поетам і письменникам Олександру Пушкіну та Михайлу Лермонтову.

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Теги: декомунізація племінник журналіст Facebook партії Закарпаття

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