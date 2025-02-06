Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві група підлітків у масках побила хлопця та відібрала у нього телефон

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві група підлітків у масках побила хлопця та відібрала у нього телефон
Група підлітків напала на хлопця
фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом побиття хлопця групою підлітків на Оболоні

Столичні правоохоронці проводять перевірку за фактом побиття підлітка в Оболонському районі. Як повідомили у поліції Києва, інформацію про подію виявили у четвер увечері, 6 лютого, під час моніторингу соціальних мереж.

Зокрема, на сторінках Telegram-каналів було опубліковано відео як група підлітків, приховуючи свої обличчя під масками, б’ють хлопця, після чого вихвалюються, що заволоділи його телефоном.

Правоохоронці зазначили, що заяв і повідомлень до територіального управління поліції щодо вказаної події не надходило. Інформацію зареєстрували. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події та її учасників.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, правоохоронці розпочали розслідування за фактом побиття хлопця групою підлітків на Оболоні. Попередня кваліфікація злочину – хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає від трьох до семи років тюрми.    

Нагадаємо, що у Хмільницькому районі 13-річний підліток побив шестикласника, знявши це на відео.  22 січня в поліцію звернулась мати 12-річного хлопчика. Жінка повідомила, що в одній із соцмереж побачила відео, на якому біля місцевого магазину учень восьмого класу завдає тілесних ушкоджень її сину, учню шостого класу цього ж ліцею. За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство). Остаточна правова кваліфікація події буде надана після проведення всіх слідчих дій.

Раніше повідомлялося, що 23 січня правоохоронці виявили в одному із телеграм-каналів відео, на якому підлітки бʼють дівчину по обличчю на спортивному майданчику. За попередньою інформацією, дівчата покликали на прогулянку потерпілу, а згодом між ними розпочався конфлікт. Відео зняла одна із дівчат-учасниць конфлікту. Вона знімала відео, а інші двоє завдали 13-річній потерпілій тілесні ушкодження. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття школярки в Оболонському районі столиці. За вказаним фактом слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України. Також цю ситуацію прокоментував голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

Теги: прокуратура розслідування відео Київ телефон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туска звинуватили в організації «державного перевороту»
Прокуратура Польщі почала розслідування щодо Туска через підозру в держперевороті
Вчора, 20:55
Полковник Дмитро Рюмшин, генерал-лейтенант Артур Горбенко, бригадний генерал Юрій Галушкін та полковник Ілля Лапін
Військовий експрокурор пояснив, що не так зі справою затриманих генералів
31 сiчня, 10:59
Розпорядженням КМДА будинок на вул. Воздвиженській визнаний непридатним для проживання
Суд повернув громаді приміщення в історичному центрі Києва вартістю понад 2 млн грн
31 сiчня, 09:51
Росіяни продовжують наступати на Часів Яр
Танк бригади імені короля Данила знищив російську БМД з відстані 30 метрів
29 сiчня, 22:53
За словами Бродського, заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель подавала такий законопроєкт, але його не було ухвалено
Посол Ізраїлю спростував заяву про передачу Україні російської зброї, захопленої в Лівані
27 сiчня, 22:47
Володимир Майбоженко на засіданні Шевченківського райсуду, де йому обирають запобіжний захід, Київ, 27 квітня 2024 р
Вирок ексголові Броварської райдержадміністрації та продовження санкцій проти РФ. Головне за 27 січня
27 сiчня, 21:00
Один із користувачів мережі зазначив, що «сміх Клінтон під час заяви Трампа про перейменування затоки – це реакція кожної притомної людини»
Трамп перейменовує Мексиканську затоку. Красномовна реакція Клінтон на інавгурації
21 сiчня, 09:52
У «МакДональдз» запевнили, що вже працюють над усуненням наслідків обстрілу
Від ракетної атаки росіян постраждав найстаріший в Україні McDonald's
18 сiчня, 20:50
В частині гнізд ще лишаються яйця, тож кількість пташенят зростатиме, але більшість родин мають уже по двоє малюків
Українські полярники показали, як пінгвіни годують своїх дитинчат: миле відео
12 сiчня, 04:38

Новини

Бюро економічної безпеки закрило у Києві АЗС, яка працювала без необхідних дозволів
Бюро економічної безпеки закрило у Києві АЗС, яка працювала без необхідних дозволів
У Києві група підлітків у масках побила хлопця та відібрала у нього телефон
У Києві група підлітків у масках побила хлопця та відібрала у нього телефон
Силовики продовжують трусити чиновників Київради. НАБУ пояснило, що відбувається
Силовики продовжують трусити чиновників Київради. НАБУ пояснило, що відбувається
Син став донором для мами: у «Феофанії» вперше провели родинну трансплантацію печінки
Син став донором для мами: у «Феофанії» вперше провели родинну трансплантацію печінки
Обшуки у Комарницького. Ексдепутат Київради зробив заяву
Обшуки у Комарницького. Ексдепутат Київради зробив заяву
Американський дім у Києві припинив роботу
Американський дім у Києві припинив роботу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 лютого: ситуація на фронті
101K
Квартири, маєток у Козині, десятки компаній і 42 картини. Дружина Порошенка рятує майно у Верховному суді
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 лютого 2025
34K
Зеленський присвоїв трьом захисникам звання Героя України. Серед них – командир елітної групи ССО
13K
Слідство знайшло у невістки Крупи незадекларований преміум-автомобіль. Як вчинив суд
9971
Легендарний британський рок-гурт дасть концерт вперше за 20 років

Новини

Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
Вчора, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
Вчора, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:42
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 лютого, 00:05
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua