У Києві група підлітків у масках побила хлопця та відібрала у нього телефон

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом побиття хлопця групою підлітків на Оболоні

Столичні правоохоронці проводять перевірку за фактом побиття підлітка в Оболонському районі. Як повідомили у поліції Києва, інформацію про подію виявили у четвер увечері, 6 лютого, під час моніторингу соціальних мереж.

Зокрема, на сторінках Telegram-каналів було опубліковано відео як група підлітків, приховуючи свої обличчя під масками, б’ють хлопця, після чого вихвалюються, що заволоділи його телефоном.

Правоохоронці зазначили, що заяв і повідомлень до територіального управління поліції щодо вказаної події не надходило. Інформацію зареєстрували. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події та її учасників.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, правоохоронці розпочали розслідування за фактом побиття хлопця групою підлітків на Оболоні. Попередня кваліфікація злочину – хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає від трьох до семи років тюрми.

Нагадаємо, що у Хмільницькому районі 13-річний підліток побив шестикласника, знявши це на відео. 22 січня в поліцію звернулась мати 12-річного хлопчика. Жінка повідомила, що в одній із соцмереж побачила відео, на якому біля місцевого магазину учень восьмого класу завдає тілесних ушкоджень її сину, учню шостого класу цього ж ліцею. За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство). Остаточна правова кваліфікація події буде надана після проведення всіх слідчих дій.

Раніше повідомлялося, що 23 січня правоохоронці виявили в одному із телеграм-каналів відео, на якому підлітки бʼють дівчину по обличчю на спортивному майданчику. За попередньою інформацією, дівчата покликали на прогулянку потерпілу, а згодом між ними розпочався конфлікт. Відео зняла одна із дівчат-учасниць конфлікту. Вона знімала відео, а інші двоє завдали 13-річній потерпілій тілесні ушкодження. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття школярки в Оболонському районі столиці. За вказаним фактом слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України. Також цю ситуацію прокоментував голова Оболонської РДА Кирило Фесик.