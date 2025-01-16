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Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув до Києва

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув до Києва
Гвідо Крозетто проведе у Києві низку зустрічей
фото: Х/Ministero Difesa

Міністр оборони Італії планує низку інституційних зустрічей у Києві

Сьогодні, 16 січня, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув з офіційним візитом до України. Про це повідомляє посольство Італії в Україні.

«Міністр (оборони) Гвідо Крозетто прибув до Києва з офіційним візитом, під час якого проведе низку інституційних зустрічей», – йдеться у заяві.

Гвідо Крозетто прибув до Києва з офіційним візитом
Гвідо Крозетто прибув до Києва з офіційним візитом
фото: Х/Ministero Difesa

Нагадаємо, що також сьогодні, 16 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув в Україну з неоголошеним візитом. Про це повідомляє Associated Press.

Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський підпишуть у Києві договір про 100-річне партнерство, що охоплює такі сфери, як оборона, наука, енергетика і торгівля.

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Теги: міністр Міноборони Італія Київ політика Україна

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