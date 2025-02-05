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У Подольському районі Києва вода розмила береги Верхнього озера (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Подольському районі Києва вода розмила береги Верхнього озера (фото)
Водойма вийшла з берегів через засмічення труби, якою здійснюється перелив води з озера
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу, Facebook

Місцеві жителі забили на сполох і повідомили про розлив озера держекоінспекторів Міндовкілля 

У Подільському районі Києва розлилося та розмило берег Верхнє озеро, що розташоване на території природно-заповідного фонду, пам’ятки природи місцевого значення «Крістерова гірка». Про це повідомила Державна екологічна інспекція Столичного округу.

Повідомляється, що стурбовані місцеві жителі повідомили про розлив озера держекоінспекторів через онлайн-сервіс Міндовкілля «ЕкоЗагроза». На місце прибули працівники Держекоінспекції Столичного округу та Подільської РДА.

Розлив озера стався через засмічення труби, за допомогою якої контролювався перелив води
Розлив озера стався через засмічення труби, за допомогою якої контролювався перелив води
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу, Facebook

Фахівці встановили, що водойма вийшла з берегів через засмічення труби, якою здійснюється перелив води з озера. Її прочистили й наразі ведуться роботи з благоустрою берега, адже вода розмила доріжку навколо озера. 

Нагадаємо, колишнього генерального директора комунального підприємства «Плесо» судитимуть за нанесення збитків у майже 200 тис. грн під час розчищення озера Голубе на Виноградарі. Як повідомили у Київській міській прокуратурі, слідство встановило, що у грудні 2019 року посадовець, діючи за попередньою змовою з директором підрядної організації, уклав договір щодо виконання робіт на озері Голубе (ставок «Блакитний») у Подільському районі Києва.

До слова, у національному парку «Тузлівські лимани» виявили птахів, вимазаних мазутом. Це результат виливу нафтопродуктів внаслідок аварії танкерів у Керченській протоці. За словами наукового співробітника парку, біолога Івана Русєва, у «Тузлівських лиманах» знайшли велику пірникозу, частково обмазану мазутом. Іван Русєв стверджує, що цей птах швидко махає крилами і може пролетіти велику відстань. Отож, очевидно, що він потрапив на Одещину з місця аварії.

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Теги: водойма Facebook інспекція Київ екологія Мінекології вода

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