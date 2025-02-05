У Подольському районі Києва вода розмила береги Верхнього озера (фото)

Водойма вийшла з берегів через засмічення труби, якою здійснюється перелив води з озера

Місцеві жителі забили на сполох і повідомили про розлив озера держекоінспекторів Міндовкілля

У Подільському районі Києва розлилося та розмило берег Верхнє озеро, що розташоване на території природно-заповідного фонду, пам’ятки природи місцевого значення «Крістерова гірка». Про це повідомила Державна екологічна інспекція Столичного округу.

Повідомляється, що стурбовані місцеві жителі повідомили про розлив озера держекоінспекторів через онлайн-сервіс Міндовкілля «ЕкоЗагроза». На місце прибули працівники Держекоінспекції Столичного округу та Подільської РДА.

Розлив озера стався через засмічення труби, за допомогою якої контролювався перелив води фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу, Facebook

Фахівці встановили, що водойма вийшла з берегів через засмічення труби, якою здійснюється перелив води з озера. Її прочистили й наразі ведуться роботи з благоустрою берега, адже вода розмила доріжку навколо озера.

Нагадаємо, колишнього генерального директора комунального підприємства «Плесо» судитимуть за нанесення збитків у майже 200 тис. грн під час розчищення озера Голубе на Виноградарі. Як повідомили у Київській міській прокуратурі, слідство встановило, що у грудні 2019 року посадовець, діючи за попередньою змовою з директором підрядної організації, уклав договір щодо виконання робіт на озері Голубе (ставок «Блакитний») у Подільському районі Києва.

До слова, у національному парку «Тузлівські лимани» виявили птахів, вимазаних мазутом. Це результат виливу нафтопродуктів внаслідок аварії танкерів у Керченській протоці. За словами наукового співробітника парку, біолога Івана Русєва, у «Тузлівських лиманах» знайшли велику пірникозу, частково обмазану мазутом. Іван Русєв стверджує, що цей птах швидко махає крилами і може пролетіти велику відстань. Отож, очевидно, що він потрапив на Одещину з місця аварії.