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Декомунізація: парламент підтримав перейменування понад сотні судів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Декомунізація: парламент підтримав перейменування понад сотні судів
Буде перейменовано 103 об'єкти
фото з відкритих джерел

Зміна найменування не призведе до утворення нового суду чи його ліквідації

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 12351 про перейменування судів. Згідно з ним понад 100 об'єктів змінять назву. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Відповідний законопроєкт підтримали 277 депутатів.

«Уявіть собі, в деяких містах України і досі існували суди з назвою – ленінський, дзержинський, кіровський. Понад 100 судів мали назви з прізвищами вбивць і катів часів радянського терору», – зазначила парламентарка.

Зміна найменування місцевих загальних судів не призведе до утворення нового суду, його реорганізації чи ліквідації. Загалом буде перейменовано 103 об'єкти по всій території України, включно з тимчасово окупованими територіями.

Нагадаємо, на честь воїнів Головного управління розвідки Міноборони на Одещині перейменовано село Першотравневе у Гурівське. Це сталося у межах процесу декомунізації.

Як повідомлялося, Національний музей історії України у Другій світовій війні демонтував назви російських та білоруських міст з Алеї міст-героїв.

До слова, Закарпатська обласна рада провела захід із вшанування пам’яті колишнього першого секретаря обласного комітету Комуністичної партії України Юрія Ільницького, який упродовж 18 років, із 1962 до 1980 року, керував областю.

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Теги: декомунізація суд Верховна Рада Ірина Геращенко депутат

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