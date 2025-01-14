Декомунізація: парламент підтримав перейменування понад сотні судів

Зміна найменування не призведе до утворення нового суду чи його ліквідації

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 12351 про перейменування судів. Згідно з ним понад 100 об'єктів змінять назву. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Відповідний законопроєкт підтримали 277 депутатів.

«Уявіть собі, в деяких містах України і досі існували суди з назвою – ленінський, дзержинський, кіровський. Понад 100 судів мали назви з прізвищами вбивць і катів часів радянського терору», – зазначила парламентарка.

Зміна найменування місцевих загальних судів не призведе до утворення нового суду, його реорганізації чи ліквідації. Загалом буде перейменовано 103 об'єкти по всій території України, включно з тимчасово окупованими територіями.

Нагадаємо, на честь воїнів Головного управління розвідки Міноборони на Одещині перейменовано село Першотравневе у Гурівське. Це сталося у межах процесу декомунізації.

Як повідомлялося, Національний музей історії України у Другій світовій війні демонтував назви російських та білоруських міст з Алеї міст-героїв.

До слова, Закарпатська обласна рада провела захід із вшанування пам’яті колишнього першого секретаря обласного комітету Комуністичної партії України Юрія Ільницького, який упродовж 18 років, із 1962 до 1980 року, керував областю.