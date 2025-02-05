У Харкові одну з вулиць перейменували на честь спецпідрозділу «Кракен»

Спеціальний підрозділ «Кракен» був створений 24 лютого 2022 року у Харкові

Рішення ухвалили на позачерговій сесії Харківської міськради

У Харкові перейменували вулицю Серпову, що в Шевченківському районі міста. Тепер вулиця зветься на честь спеціального підрозділу «Кракен». Про це стало відомо з офіційного сайту Харківської міської ради.

Відомо, що відповідне рішення про перейменування вулиці було ухвалене сьогодні, 5 лютого, на позачерговій сесії Харківської міської ради.

Варто зазначити, що спецпідрозділ Kraken – окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У Харкові перейменували вулицю Серпову

Заступник командира третьої штурмової бригади Максим Жорін відреагував на перейменування вулиці. За його словами, підрозділ «Кракен» заснований його близькими друзями та побратимами-харківʼянами.

«Дуже правильно, коли замість радянських зʼявляються назви на честь наших сучасних героїв. Тих, які виборюють майбутнє України прямо зараз», – додав Жорін.

Він також зазначив. що підрозділ вже пройшов великий та успішний бойовий шлях і зробив дуже багато для збереження міста.

«Крім того, депутати проголосували за виключення з Реєстру назв урбанонімів міста Харкова топонімів «Сокільники» та «Помірки», оскільки в Єдиному адресному реєстрі міста відсутні дані про типи цих топонімів, їхню протяжність тощо», – йдеться у повідомленні Харківської міськради.

Нагадаємо, що в столиці змінили назви ще 13 міських об’єктів. Вісім із них були перейменовані у процесі дерусифікації та декомунізації, п’ять – на загальних підставах. Такі рішення підтримала 19 вересня, на пленарному засіданні Київради більшість депутатів