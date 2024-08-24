У Києві Патріарх Філарет зустрівся з делегацією Вселенського Патріархату
Патріарх висловив щиру вдячність високим гостям за їхній візит до України та Київської патріархії
Вчора, 23 серпня, у своїй резиденції Патріарх Філарет провів зустріч із делегацією Вселенського Патріархату. У зустрічі взяли участь митрополит Української Православної Церкви Канади, архиєпископ Вінніпезький Іларіон (Рудник), митрополит Пісідійський Іов (Геча), екзарх Вселенського Патріарха в Україні єпископ Команський Михаїл (Аніщенко) та патріарший диякон Епіфаній (Камʼянович). Про це інформує Релігійно-інформаційна служба України.
Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання церковного життя, ситуацію щодо військової агресії Росії проти України, державно-церковні взаємовідносини та діалог між православними в Україні. Митрополит Іларіон підкреслив, що делегація прибула з метою підтримати український народ, державу та Українське Православ’я.
«У такий важкий час для України існує велика потреба в єдності та злагоді між всіма православними Церквами в Україні. Ми зобов’язані робити все можливе для досягнення єдності Церкви. І ми твердо віримо, що з Божою допомогою це можливо. Господь створює такі умови, що ми об’єднаємося в одну Православну Церкву, яка буде міцною духовною основою для нашої держави. Для цього необхідно, по-перше, молитись і покладати надію на Бога, Який є джерелом блага, а по-друге, почати діалог та мати любов між собою. Без любові та поваги один до одного ми не зможемо нічого зробити, адже любов – це головна та об’єднуюча риса християн. І після цього нам необхідно скликати Всеукраїнський Помісний Собор, який би об’єднав всі три гілки Православ’я», – сказав очільник УПЦ КП.
Патріарх Філарет наголосив на важливості єдності Церкви в цей складний для України час. Він закликав до діалогу та любові між православними Церквами, а також висловив переконання у необхідності скликання Всеукраїнського Помісного Собору для об'єднання трьох гілок Православ’я.
Представники Константинопольського Патріархату погодилися з необхідністю діалогу та висловили готовність Матері-Церкви допомогти у досягненні єдності Православної Церкви в Україні. На завершення зустрічі Патріарх Філарет передав вітання Патріарху Варфоломію.
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