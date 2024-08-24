Головна Країна Політика
search button user button menu button

Заборона Московської церкви: Зеленський підписав закон

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Заборона Московської церкви: Зеленський підписав закон
фото: Офіс президента

Президент підписав законопроєкт, який передбачає заборону Російської православної церкви в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Про це стало відомо із сайту Верховної Ради України.

Закон передбачає заборону Російської православної церкви (РПЦ) як релігійної організації.

Після того, як закон набере чинності, українським церквам, які підозрюють у співпраці з РПЦ, буде надано дев'ять місяців для розриву зв'язків.

Нагадаємо, що 23 серпня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Також, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт про заборону Московської церкви, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП. Зокрема, народного депутата Юрія Загороднього, який проголосував за заборону в Україні Російської православної церкви, було виключено з групи «Платформа за життя та мир».

Як повідомлялося, заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв істерично відреагував на заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Тим самим він зайвий раз підкреслив зв’язки релігійної організації, яка діє в Україні під брендом Української православної церкви Московського патріархату, з Росією.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Верховної Ради щодо законопроєкту про заборону Московської церкви. За словами президент, парламентарі ухвалили закон щодо «духовної незалежності України».

Читайте також: Заборона Московської церкви. Які варіанти пропонує держава Онуфрію?
Теги: церква Верховна Рада Московська церква в Україні закон українці Володимир Зеленський Україна законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Павло Розенко назвав ініціативу підвищити пенсії нардепам вершиною абсурду
Ексміністр соцполітики оцінив спробу підвищити пенсії нардепам
26 липня, 07:01
Ахмедов Сухраб брав участь у плануванні та організації російського військового вторгнення 24 лютого 2022 року в Україну
Ідентифіковано воєнного злочинця РФ, який бере участь у наступі на Харківщині (фото)
25 липня, 18:53
Фонд Олени Зеленської взяв на себе відновлення «Школи супергероїв» – навчальних класів при медичному закладі «Охматдит»
Зеленський і перша леді відвідали «Охматдит»: зворушливі фото й відео
27 липня, 19:18
55 тис. українців перебувають у Болгарії
Болгарія схвалила продовження допомоги біженцям з України: що передбачає
1 серпня, 13:57
У вересні 2021 року на колишнього першого помічника глави держави невідомі скоїли замах
Справа про замах на Шефіра. Правоохоронці повідомили, чи є підозрювані
5 серпня, 14:21
До трійки країн із найбільшими зарплатами увійшли Люксембург та США
У яких країнах найвищі зарплати: перелік
5 серпня, 12:01
Чеченські підрозділи зазнали дуже великих втрат під час українських атак
Українські військові просунулися на 10 км углиб Курської області – ISW
8 серпня, 05:18
Для працевлаштування українцям без тимчасового захисту необхідно буде отримати посвідку на проживання
Литва скасує пільги на працевлаштування українських біженців без тимчасового захисту
8 серпня, 21:19
Росіяни зруйнували Бахмут
Масштаби руйнувань у Бахмуті: британська розвідка показала супутникові знімки
11 серпня, 15:00

Політика

Заборона Московської церкви: Зеленський підписав закон
Заборона Московської церкви: Зеленський підписав закон
Українські захисники витискають окупантів з Харківщини – Зеленський
Українські захисники витискають окупантів з Харківщини – Зеленський
«Довго говорили». Зеленський підбив підсумки візиту Моді в Україну
«Довго говорили». Зеленський підбив підсумки візиту Моді в Україну
Єрмак розповів, що переконало Моді приїхати в Україну
Єрмак розповів, що переконало Моді приїхати в Україну
Що передбачають підписані угоди між Україною та Індією: роз’яснення
Що передбачають підписані угоди між Україною та Індією: роз’яснення
Заборона Московської церкви: Стефанчук підписав закон
Заборона Московської церкви: Стефанчук підписав закон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
33K
З Днем Незалежності України 2024: привітання, вірші та листівки
31K
«Укрнафта» забрала свої 5 млн донату з фонду «Охматдиту»: у чому причина
23K
ТЦК знімають водіїв із рейсових автобусів: Шмигаль звернувся до Міноборони
14K
У невизнаному Придністров'ї замайорів український прапор
14K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
Вчора, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
Вчора, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua