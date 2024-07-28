Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році

Експертка назвала Будапешт, Тирану, Бухарест, Софію та Порту містами з бюджетним відпочинком

Туристична галузь відроджується після пандемії Covid, і 2024 рік обіцяє бути насиченим подорожами. Хоча деякі міста підвищують ціни, все ще є доступні варіанти для бюджетних мандрівників.Тревел-експертка Меґі Канко рекомендує п'ять найдешевших міст ЄС, які варто відвідати у 2024 році.

Будапешт, Угорщина

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Перлина Дунаю, Будапешт вражає своєю архітектурою, від величного Парламенту до витончених купалень Сечені. Місто пропонує безліч безкоштовних розваг, таких як прогулянки набережною, відвідування ринків та огляд визначних пам'яток. Не забудьте скуштувати гуляш та інші страви угорської кухні. Українці можуть скористатися безкоштовним проїздом у громадському транспорті.

Тирана, Албанія

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Столиця Албанії, що стрімко розвивається, пропонує поєднання старовинних мечетей та яскравих будівель комуністичної епохи. Можна відвідати площу Скандербега, прогулятися парком Рінді та піднятися на гору Дайті, щоб насолодитися панорамним видом на місто.

Бухарест, Румунія

«Маленький Париж» Східної Європи, Бухарест вражає своєю архітектурою та атмосферою. Тут можна відвідати величний Палац Парламенту, прогулятися парком Херастрау та дослідити старе місто з його вузькими вуличками та затишними кафе.

Софія, Болгарія

Столиця Болгарії поєднує в собі стародавні руїни, православні церкви та сучасні будівлі. Скарбом міста вважаєтся Собор Олександра Невського. Також можна прогулятися парком Вітоша та побувати в численних музеях та галереях міста.

Порту, Португалія

фото: tiqets

Місто на березі річки Дору, відоме своїми барвистими будинками, мостами та виробництвом портвейну. Прогуляйтесь набережною Рібейра, відвідайте історичний центр міста, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та скуштуйте портвейн у місцевих винних погребах. Ціни в цьому місті дуже низькі. Ці міста пропонують унікальні враження та культурне занурення без необхідності витрачати великі кошти.



Крім того, порівняно з допандемічним рівнем, зростає популярність місць із вигідним обмінним курсом, таких як Болгарія (+29%), Сербія (+40%) та Туреччина (+22%).

До слова, літній відпочинок у Європі опиняється під загрозою через екстремально високі температури. Причому цього року пекельна спека почала зривати туристам відпустки суттєво раніше.Через високі температури і недостатню кількість опадів у Європі виникає ще одна проблема, здатна зіпсувати туристам відпочинок – брак води, з якою зіткнулися відразу кілька популярних країн.