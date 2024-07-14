Київ та область лідирують у продажах нових авто в Україні

У Києві найбільша кількість проданих автомобілів

У червні 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області, забезпечивши 63% від загального обсягу продажів. Про це повідомляє «Укравтопром».

Лідери регіональних ринків

Київ: 1881 авто (на 7% менше, ніж у червні 2023 року)

Київська область: 466 авто (на 8% менше)

Дніпропетровська область: 377 авто (на 15% менше)

Львівська область: 279 авто (на 6% менше)

Одеська область: 261 авто (на 13% менше)

Найпопулярніші моделі

Київ: Renault Duster

Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області: інший кросовер (назва не уточнюється)

Попри те, що продажі в більшості регіонів зменшилися порівняно з минулим роком, ринок нових автомобілів в Україні продовжує функціонувати, а Київ та область залишаються лідерами за обсягом продажів.

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