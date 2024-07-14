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Київ та область лідирують у продажах нових авто в Україні

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Київ та область лідирують у продажах нових авто в Україні
Столиця лідирує за кількістю проданих автомобілів
Фото з відкритих джерел

У Києві найбільша кількість проданих автомобілів

У червні 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області, забезпечивши 63% від загального обсягу продажів. Про це повідомляє «Укравтопром».

Лідери регіональних ринків

  • Київ: 1881 авто (на 7% менше, ніж у червні 2023 року)
  • Київська область: 466 авто (на 8% менше)
  • Дніпропетровська область: 377 авто (на 15% менше)
  • Львівська область: 279 авто (на 6% менше)
  • Одеська область: 261 авто (на 13% менше)

Найпопулярніші моделі

  • Київ: Renault Duster
  • Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області: інший кросовер (назва не уточнюється)

Попри те, що продажі в більшості регіонів зменшилися порівняно з минулим роком, ринок нових автомобілів в Україні продовжує функціонувати, а Київ та область залишаються лідерами за обсягом продажів.

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Теги: імпорт ринок рекорд автомобіль Україна

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