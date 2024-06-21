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Імпорт електрокарів в Україну. Зафіксовано рекорд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Імпорт електрокарів в Україну. Зафіксовано рекорд
Серед усіх електрокарів найбільшим попитом в українців користується Tesla
фото з відкритих джерел

У 2,1 раза більше електрокарів ввезено в Україну з початку 2024 року

За п'ять місяців 2024 року в Україну було ввезено майже 20,8 тисячі електроавтомобілів. Попри відключення світла, попит на електрокари виріс у 2,1 раза за рік. Про це повідомляє «Опендатабот».

«Кількість електроавто зростає рік до року. Так, цьогоріч ввезли рекордну кількість таких машин – 20 785. Це у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли було ввезено 9 736 електрокарів.», – йдеться в повідомленні.

Кількість ввезених електроавто
Кількість ввезених електроавто
фото: «Опендатабот»

Загалом на електроавто припадає 12,9% від загальної кількості імпортованих автівок.

Які електроавто мають попит серед українців

Серед усіх електрокарів найбільшим попитом в українців користується:

  1. Tesla – 4 742 автівки
  2. Volkswagen – 3 194 електроавто
  3. Nissan – 3 034 електрокари.
Топ ввезених електрокарів
Топ ввезених електрокарів
фото: «Опендатабот»

Зокрема, найбільший попит мають Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Volkswagen Id.4.

Nissan Leaf
Nissan Leaf
фото з відкритих джерел
Tesla Model 3
Tesla Model 3
фото з відкритих джерел
Volkswagen Id.4
Volkswagen Id.4
фото з відкритих джерел

Лідером серед регіонів з ввезення електрокарів стала Львівщина – 13,5%, за нею йдуть Київ (13,1%) та Одещина (9,3%).

Де найчастіше реєструють ввезені електрокари
Де найчастіше реєструють ввезені електрокари
фото: «Опендатабот»

Нагадаємо, Європейська комісія з 4 липня запровадить мита на імпорт китайських електромобілів у розмірі до 38,1%, що значно перевищує рівень мита, який передбачався.

Як повідомлялося, екоактивісти штурмували завод Tesla під Берліном, проти будівництва якого виступали ще чотири роки тому. Завод є єдиним у Європі й мітингувальники протестують через плани щодо його розширення. Екоактивісти вимагають припинити виробництво «брудних машин».

Зокрема, електромобілі все частіше стають об'єктом нападів з боку екологічних активістів, зокрема, через занепокоєння, що їх виробництво призводить до більших викидів, ніж виробництво автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, а також через те, що виробництво і підзарядка акумуляторів електромобілів є додатковим навантаженням на навколишнє середовище.

До слова, акції Tesla зросли більш ніж на 15% після інформації про успішний візит Ілона Маска до Китаю.

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Теги: Електромобілі машини електроенергія відключення

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