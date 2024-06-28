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Ціна імпортної електроенергії більша, ніж встановлене в Україні цінове обмеження, – ICC Ukraine

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Ціна імпортної електроенергії більша, ніж встановлене в Україні цінове обмеження, – ICC Ukraine
Встановлені в Європі прайс-кепи – це механізм захисту споживачів від аномального зростання цін на електроенергію
фото: depositphotos.com

Електроенергія з Європи коштує більше, ніж встановлений в Україні прайс-кеп

Встановлені в Україні цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кеп – ред.) менші, ніж імпортна електроенергія з Європи, що робить імпорт економічно неможливим. Про це заявив віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець.

«Імпорт електроенергії в Україну, для того, щоб хоч якось покрити втрачені потужності, він просто економічно неможливий, тому що електроенергія закордоном коштує більше, ніж тут прайс-кеп. Тому зрозуміло, що ніхто не буде купувати електроенергію за кордоном і продавати її нижче вартості, за яку він її купив», – сказав він.

Трохимець вважає, що прайс-кепи вже давно треба було скасувати, бо це – штучне обмеження ринку, який за своєю суттю має бути вільним. Водночас він пояснив, що встановлені в Європі прайс-кепи – це механізм захисту споживачів від аномального зростання цін на електроенергію.

«Що таке аномальний ріст? Коли там електроенергія коштує, наприклад 50 євроцентів, щоб вона не коштувала 50 євро, на рівні умовно 20 євро встановлений прайс-кеп. А у нас прайс-кепами по суті регулюють ціну на електричну енергію», – додав Трохимець.

У підсумку він додав, що через прайс-кепи у внутрішніх виробників електроенергії не покривається собівартість виробництва і створюються нерівні умови на енергоринку. Раніше директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковські заявляв, що прайс-кепи заважають покращенню умов для імпорту електроенергії в Україну.

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Теги: Європа Україна обмеження електроенергія імпорт

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