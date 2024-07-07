Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту
Магучіх побила національний та світовий рекорди
фото з відкритих джерел

Світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту тримався впродовж 37 років

Українська спортсменка Ярослава Магучіх на змаганнях Діамантової ліги в Парижі стрибнула на 2,1 метра у висоту – це новий світовий рекорд серед жінок.

Українка змогла поставити його після того, як здобула перемогу на змаганнях – спершу у боротьбі з австралійкою Ніколою Оліслагерс Магучіх змогла подолати позначку 2,03 м, а потім виконала ще стрибки на 2,07 та 2,1 метра.

Таким чином Магучіх побила національний та світовий рекорди.

Українська спортсменка Ярослава Магучіх на змаганнях Діамантової ліги в Парижі
Українська спортсменка Ярослава Магучіх на змаганнях Діамантової ліги в Парижі
фото з відкритих джерел

Світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту тримався впродовж 37 років. Попередній найкращий результат було встановлено у 1987 році болгаркою Стефкою Костадіновою, яка взяла висоту 2,09 метра.

Нагадаємо, Україна вже здобула подвійний подіум у жіночих стрибках у висоту на Євро-2024 з легкої атлетики: Ярослава Магучіх виграла «золото», а Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою.

До слова, Людмила Оляновська принесла «бронзу» збірній України в перший день чемпіонату Європи з легкої атлетики.

Читайте також: «Патли повириваю». Магучіх прокоментувала спілкування з росіянкою, яка виступає за Кіпр
 
Теги: спорт рекорд Ярослава Магучіх

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Запаси золота у світі зменшуються
Всесвітня рада із золота зробила заяву, яка може підірвати ціни
13 червня, 14:04
Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко
Дві українки вийшли до фіналу чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики
8 червня, 13:45
Іван Марчук, пейзаж «Зійшов місяць над Дніпром»
Картину українського художника продали за $300 тис.
13 червня, 17:19
Вчені запропонували метод ходьби, який спалює найбільше калорій
Як швидше схуднути під час ходьби? Американські вчені запропонували новий спосіб
18 червня, 10:15
16-річний іспанський футболіст Ламін Ямал
Іспанський футболіст встановив рекорд на Євро-2024
16 червня, 09:13
Збірна України з волейболу перемогла Хорватію у сезоні чоловічої Золотої Євроліги з волейболу
Чемпіонат Золотої Євроліги з волейболу, нічна атака на Харків: головне за ніч
17 червня, 06:27
«Недостатня фізична активність – це тиха загроза глобальному здоров'ю, що значно збільшує тягар хронічних захворювань»
Третина людства ризикує власним здоров'ям: медики пояснили, що люди роблять неправильно
27 червня, 18:18
Кіченок та Остапенко виграли четвертий спільний титул та другий трофей у парному розряді у 2024 році
Українська тенісистка тріумфувала на престижному турнірі у Великій Британії (відео)
30 червня, 07:35
У серії пенальті англійці не хибили
Євро-2024: Англія здолала Швейцарію в серії пенальті
Вчора, 22:05

Новини

Троє чоловіків у Москві зґвалтували співробітницю російського пропагандистського ЗМІ
Троє чоловіків у Москві зґвалтували співробітницю російського пропагандистського ЗМІ
Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту
Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
Велосипедист отримав штраф те, що поцілував дружину під час гонки на «Тур де Франс»
Велосипедист отримав штраф те, що поцілував дружину під час гонки на «Тур де Франс»
Нідерланди перемогли Туреччину і стали останнім півфіналістом Євро-2024
Нідерланди перемогли Туреччину і стали останнім півфіналістом Євро-2024
Євро-2024: Англія здолала Швейцарію в серії пенальті
Євро-2024: Англія здолала Швейцарію в серії пенальті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Звідки береться стільки зрадників?
54K
Підірвати Старокостянтинів «наказала Марина». Як житель Краматорська продав Батьківщину за $5 тис.
29K
Луценко розповів, хто пішов служити до ЗСУ замість нього
23K
Прогноз магнітних бур на 7-9 липня: якою буде сонячна активність
18K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
14K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 07 липня: ситуація на фронті

Новини

За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
Сьогодні, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
Сьогодні, 06:15
Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч
Вчора, 06:52
Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
5 липня, 14:19
Чи можна звільнити прем’єра під час війни? Пояснює юрист-конституціоналіст
5 липня, 14:14
Атака дронів на Росію, попередні результати виборів у Британії: головне за ніч
5 липня, 06:32

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua