Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту

Світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту тримався впродовж 37 років

Українська спортсменка Ярослава Магучіх на змаганнях Діамантової ліги в Парижі стрибнула на 2,1 метра у висоту – це новий світовий рекорд серед жінок.

Українка змогла поставити його після того, як здобула перемогу на змаганнях – спершу у боротьбі з австралійкою Ніколою Оліслагерс Магучіх змогла подолати позначку 2,03 м, а потім виконала ще стрибки на 2,07 та 2,1 метра.

Таким чином Магучіх побила національний та світовий рекорди.

Українська спортсменка Ярослава Магучіх на змаганнях Діамантової ліги в Парижі фото з відкритих джерел

Світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту тримався впродовж 37 років. Попередній найкращий результат було встановлено у 1987 році болгаркою Стефкою Костадіновою, яка взяла висоту 2,09 метра.

Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках в висоту!



Наша королева легкої атлетики стрибнула на 2.10 м під час «Діамантової ліги» в Парижі та оновила рекорд 1987 року. pic.twitter.com/be1fpo2u09 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 7, 2024

Нагадаємо, Україна вже здобула подвійний подіум у жіночих стрибках у висоту на Євро-2024 з легкої атлетики: Ярослава Магучіх виграла «золото», а Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою.

До слова, Людмила Оляновська принесла «бронзу» збірній України в перший день чемпіонату Європи з легкої атлетики.