Європейський Союз повернув мита на яйця і цукор з України
Обсяг імпорту вже перевищив обумовлений
З 2 липня ЄС повернув мита на українських яйця та цукор. Про це повідомив Генеральний директорат сільського господарства та сільського розвитку Єврокомісії.
Імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою.
Для яєць цей середній показник становить понад 23 тис. тонни та 262 тис. тон для цукру.
Мита у розмірі 89 євро за тонну діятимуть до кінця 2024 року. На першу половину 2025 року встановлюються квоти на цукор та яйця.
Раніше в українському уряді заперечували, що ЄС не має таких планів найближчим часом, однак з 2 липня Євросоюз відновив тарифні квоти на імпорт яєць та цукру з України.
Додамо, у червні 2022 року Європейський Союз тимчасово призупинив низку тарифів, які передбачені Угодою про асоціацію з Україною.
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