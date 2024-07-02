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Європейський Союз повернув мита на яйця і цукор з України

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Європейський Союз повернув мита на яйця і цукор з України
Для яєць середній показник становить понад 23 тис. тонни
фото з відкритих джерел

Обсяг імпорту вже перевищив обумовлений

З 2 липня ЄС повернув мита на українських яйця та цукор. Про це повідомив Генеральний директорат сільського господарства та сільського розвитку Єврокомісії.

Імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою. 

Для яєць цей середній показник становить понад 23 тис. тонни та 262 тис. тон для цукру.

Мита у розмірі 89 євро за тонну діятимуть до кінця 2024 року. На першу половину 2025 року встановлюються квоти на цукор та яйця.

Раніше в українському уряді заперечували, що ЄС не має таких планів найближчим часом, однак з 2 липня Євросоюз відновив тарифні квоти на імпорт яєць та цукру з України.

Додамо, у червні 2022 року Європейський Союз тимчасово призупинив низку тарифів, які передбачені Угодою про асоціацію з Україною. 

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Теги: Європейський союз митниця продукти імпорт

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