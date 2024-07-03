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Проблеми зі світлом та мобільним зв'язком: Зеленський анонсував нові рішення

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Проблеми зі світлом та мобільним зв'язком: Зеленський анонсував нові рішення
Зеленський пообіцяв, що найближчим часом урядовці представлять всю конкретику
фото з відкритих джерел

Зеленський: «Вже є чіткі деталі нових рішень для українців – нових програм, які допоможуть людям у цей час дефіцитів електрики, а також щодо стабілізації мобільного зв’язку»

Президент Володимир Зеленський провів нараду з низкою урядовців щодо питання вирішення проблем з відключенням світла та проблемами з мобільним зв'язком під час цього. Про це він розповів під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, нарада була проведена з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем, міністром економіки Юлією Свириденко, міністром з цифрової трансформації Михайлом Федоровим та міністром фінансів Сергієм Марченком.

«Вже є чіткі деталі нових рішень для українців – нових програм, які допоможуть людям у цей час дефіцитів електрики, а також щодо стабілізації мобільного зв’язку. Зараз потрібен максимум можливостей забезпечити генерацію – створення нової децентралізованої генерації, і під це буде фінансовий ресурс. Найближчим часом урядовці представлять всю конкретику», – сказав Зеленський.  

Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії.

Також стало відомо, що унаслідок російських обстрілів зруйновано або пошкоджено близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК. За попередніми даними, для відновлення пошкоджених атаками потужностей необхідно близько 14-16 млрд грн ($350-400 млн). 

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

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Теги: імпорт Володимир Зеленський Україна кордон Укренерго відключення

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