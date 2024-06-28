Бюджетних місць побільшає: уряд назвав спеціальності, де зросте держзамовлення

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що завдання його міністерства – створити щільний звʼязок у ланцюжку освіта – економіка – ринок праці

При формуванні прогнозу на 2024-2027 роки Мінекономіки враховувало поточні реалії ринку праці та відповідні потреби у фахівцях

Уряд збільшив державне замовлення у 2024 році на підготовку військових, медиків, будівельників, педагогів, транспортників і робітничих кадрів. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Державне замовлення на окремі спеціальності збільшили, щоб відповідати потребам ринку праці. Наразі є попит на фахівців у сфері безпеки та оборони, у медицині, будівництві, логістиці.

«Понад два роки повномасштабної війни вплинули на ринок праці. Закономірно, нині на ньому затребувані фахівці у сфері безпеки та оборони, медики, будівельники, працівники сфери транспорту та логістики. Провівши аналітику ринку праці ми збільшили державне замовлення за деякими галузями знань, аби воно відповідало тенденціям й могло покрити запит роботодавців», – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Ось на що збільшують держзамовлення:

за галузями: «Охорона здоровʼя» на 1 112 людей, «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» – на 640;

за спеціальностями: «Медицина» на 523 людини, «Терапія та реабілітація» на 314 людей, «Медична психологія» на 90 людей, «Технології медичної діагностики та лікування» на 44 людини.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий додав, що завдання його міністерства – створити щільний звʼязок у ланцюжку освіта – економіка – ринок праці.

Нагадаємо, для розрахунку конкурсного балу під час вступу розробили онлайн-калькулятор. Він вже доступний на офіційному сайті вступної кампанії, про це повідомили в Міністерстві освіти та науки.

Калькулятор обчислює бал за результатами НМТ/ЗНО. Також у пригоді стане порядок прийому студентів під час вступної кампанії у 2024 році. В ньому зазначені коефіцієнти, які потрібні для заповнення деяких полів.

Також Міністерство освіти і науки України затвердило Порядок прийому на навчання на здобуття бакалавра, магістра і доктора філософії та мистецтва у 2024 році. Зазначається, що вступна кампанія 2024 року суттєво відрізнятиметься від минулорічної.