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Росія обігнала США за поставками газу до Європи – Financial Times

Ярослав Романюк
glavcom.ua
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Росія обігнала США за поставками газу до Європи – Financial Times
У 2022 році США стали найбільшим постачальником газу до Європи
фото з відкритих джерел

Попит на газ в Європі залишається відносно слабким

У травні 2024 року поставки російського газу трубопроводами та СПГ вперше з 2022 року обігнали обсяги імпорту із США, становлячи 15% від загального обсягу поставок до ЄС та інших країн Європи, у той час як обсяги поставок СПГ із США склав всього 14% від загальних обсягів, повідомляє Financial Times.

Зріджений природний газ, також скраплений природний газ – природний вуглеводневий газ, який за нормальної температури й тиску навколишнього середовища перебуває в газоподібному стані, але за дуже низької температури переходить у рідинний стан, що полегшує його зберігання і перевезення.

Як повідомляють, на високі обсяги постачання російського газу в травні вплинули короткострокові фактори, в тому числі перебої на великому американському експортному об'єкті СПГ, тоді як Росія відправила більше газу через Туреччину напередодні планового технічного обслуговування в червні.

Із 2022 року Росія поставляє газ до Європи лише трубопроводом через Туреччину та Україну. Транзитна угода між Україною та Росією закінчується цього року, що швидше за все зупинить потоки через цей маршрут.

За словами представника Незалежної служби товарної розвідки (ICIS) Маржека-Мансера, розворот «навряд чи буде тривалим», оскільки влітку Росія зможе відвантажувати СПГ до Азії північним морським шляхом, що, ймовірно, зменшить обсяги поставок до Європи, в той час як виробництво СПГ в США знову зростає.

Нагадаємо, що Україна укладає першу пряму угоду на поставку американського скрапленого природного газу, щоб зміцнити свою енергетичну безпеку. 

Незважаючи на те, що Європа вже є найбільшим одержувачем американського скрапленого природного газу, проте його ще ніколи не закуповувала Україна напряму.

«Згідно з умовами угоди, компанія ДТЕК почне закуповувати скраплений природний газ в американського експортера Venture Global наприкінці цього року і продовжить закупівлі до кінця 2026 року. Газ постачатимуть із заводу Venture Global у Плакеміні на узбережжі Луїзіанської затоки в Україну та інші країни Східної Європи», – йдеться в матеріалі.

Читайте також: ЄС хоче продовжити постачання газу з РФ через Україну
Теги: росія США газ імпорт

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