Кличко заявив про стеження за столичною владою та звернувся до СБУ

Кличко наголосив, що відбуваються «шалені спроби заблокувати роботу Київради, щоб вона не збиралася і була недієздатною»

Міська влада звернулась до ГУ Служби безпеки України у місті Києві і Київській області та до військового командування столиці для з’ясування всіх обставин щодо правових підстав та організації й допомоги в прихованих зйомках столичних посадовців. Про це, як інформує «Главком», заявив мер столиці Віталій Кличко.

«Хочу прокоментувати інформацію, яка поширювалась у медіа, в анонімних Telegram-каналах стосовно нібито якогось святкування в День жалоби. Ця інформація – маніпулятивна і навмисно спотворена. І є черговою з численних спроб дискредитувати міську владу. Жодного святкування або будь-якого урочистого заходу в цей день не було! Була заздалегідь запланована виїзна робоча нарада на території об’єкта критичної інфраструктури. Після її завершення відбулася вечеря. На відео, яке знімали близько 19:00, потрапивши на територію об’єкта критичної інфраструктури, немає жодних ознак святкування. Разом з тим, привертає увагу той факт, що зйомка була б неможливою без участі й допомоги силових структур», – зазначив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що були задіяні дрони, на використання яких в умовах воєнного стану потрібен спецдозвіл. Відео- та фотозйомка велись з військового катера. Проводились й інші заходи стеження, на які, за законом, мають бути відповідні ухвали судів.

«То що ж відбувається? За представниками міської влади таємно і незаконно стежать?! Використовуючи при цьому військовий транспорт, оснащення. Ми живемо в поліцейській державі? Міська влада звернулась до ГУ СБУ у місті Києві та Київській області, до командувача Угруповання Сил та засобів оборони міста Києва, у військову комендатуру столиці, до військового коменданта Київської області, коменданта північної комендатури річки Дніпро – для з’ясування всіх обставин щодо правових підстав та організації й допомоги в зйомках цього «блокбастеру», – повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що сьогодні відбуваються дедалі більш шалені спроби заблокувати роботу Київради, щоб вона не збиралася і була недієздатною.

«Обшуки, допити, залякування депутатів, їх публічна дискредитація, маніпуляції й брехня. Робиться все, щоб знищити місцеве самоврядування в місті. Вибачте, «поховати» вибір киян, їхнє право на самоврядування в своєму місті і підкорити столицю центральній владі – в порушення всіх законів і Конституції», – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, 26 квітня в соцмережах поширилося відео, на якому топчиновники КМДА сидять на березі Дніпра під шатром, з алкоголем і наїдками. Застілля відбувалося в денний час 25 квітня, в день, коли в столиці було оголошено жалобу за загиблими в результаті російсько удару 24 квітня.

На заході, який зафільмували журналісти, видно, що участь в застіллі беруть: заступники Кличка Микола Поворозник, В’ячеслав Непоп, Валентин Мондріївський, Петр Пантелеєв, керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, директор Департаменту ЖКГ КМДА Дмитро Науменко, директор Департаменту фінансів КМДА Володимир Репік та радники Кличка – Оксана Зінов’єва та Олексій Комаров. Журналісти також вказують на присутність заступниць мера Ганни Старостенко і Марини Хонди та заступника Владислава Андронова.

Застілля відбувалося на території режимного об'єкту – дамбі Дніпровської станції водозабору «Київводоканалу», доступ на територію якого можливий лише за спеціальними перепустками.

Раніше Микола Поворозник відреагував на розслідування журналістів, заявивши, що святкування не було, а поширена інформація має на меті «знищення репутації міської влади». За словами чиновника ніякого святкування не було, «сиділи колеги, вечеряли і спілкувалися». Також Поворозник зазначив, що у відео оприлюднили номери машин представників міської влади, «що є незаконним».