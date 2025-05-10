Вперше за десятиліття: У Кирилівській церкві лунатиме молитва українською мовою

З 1994 року і до кінця січня 2025 року в Кирилівській церкві проводилися богослужіння УПЦ МП

У Кирилівській церкві вперше за десятиліття зазвучить українська молитва

У давній київській святині – Кирилівській церкві, унікальному храмі часів Київської Русі, вперше за багато десятиліть лунатиме Божественна літургія українською мовою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ПЦУ.

11 травня Богослужіння о 9:00 ранку очолить Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Ця подія приурочена до четвертої неділі після Великодня.

Кирилівська церква, заснована ще у XII столітті, є другою за значенням столичною святинею часів Київської держави після Софії Київської. Цей храм дивом зберігся майже у своєму первісному вигляді, переживши численні історичні випробування.

З 1994 року і до кінця січня 2025 року в Кирилівській церкві проводилися богослужіння Української православної церкви Московського патріархату. Проте, як повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України, термін договору про безоплатне користування храмом з цією юрисдикцією закінчився 30 січня 2025 року.

«Вдячні Богові, що дарував нам можливість, нашій помісній автокефальній Українській Православній Церкві, молитися в цій давній українській святині нашою рідною, українською мовою. Слава Богу за все!» – йдеться у повідомленні пресслужби ПЦУ.

Як зазначають у ПЦУ, усі охочі зможуть долучитися до цієї історичної молитви онлайн. Трансляція богослужіння розпочнеться о 9:00 на офіційній фейсбук-сторінці, сторінці Митрополита Епіфанія, а також на ютуб-каналі Православної Церкви України.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики планує отримати від Кабміну пояснення, чому Уряд у порушення тримісячного терміну, який був визначений парламентом, не ухвалив підзаконні акти, потрібні для реалізації норм закону «про заборону Московської церкви» (закон №3894 «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій»).

До слова, 76-річний митрополит Тульчинський і Брацлавський УПЦ Московського патріархату Іонафан (у миру – Анатолій Єлецьких) отримав вирок у вигляді п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Згідно з постановою Верховного суду, цей вердикт набрав чинності і оскарженню не підлягає.