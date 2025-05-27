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Скандал у Голосіївському районі: мозаїчне панно Воробйова під загрозою знищення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Скандал у Голосіївському районі: мозаїчне панно Воробйова під загрозою знищення
Мозаїка вже знаходиться в роботі експертної комісії із захисту монументального мистецтва, і її руйнування суперечить заявленим принципам збереження культурної спадщини
фото: Elmira Ettinger/Facebook

Панно на школі №220 є однією з трьох робіт відомого художника Анатолія Воробйова у Києві

З фасаду школи №220 у Голосіївському районі столиці планується збити унікальне мозаїчне панно. Про це повідомила дослідниця архітектури модернізму та монументального мистецтва Ельміра Еттінгер, інформує «Главком».

Дослідниця зауважила, що Київська міська рада декларує визнання київських мозаїк як унікального модерністського коду та візуальної історії міста, активно працюючи над захистом монументальної спадщини.

Суперечлива логіка та позиція експертів

Попри заяви про захист, рішення про демонтаж мозаїки на школі №220 обґрунтовується тим, що панно нібито відшаровується від стіни. Цей процес, за словами дослідників, є природним після 40 років відсутності належного догляду. Проте, замість реставрації, пропонується радикальне рішення – збити мозаїку, щоб «випередити агресора», який, мовляв, може зруйнувати її під час обстрілів.  

Ельміра Еттінгер наголошує, що така логіка є неприйнятною. Мозаїка вже знаходиться в роботі експертної комісії із захисту монументального мистецтва, і її руйнування суперечить заявленим принципам збереження культурної спадщини.

Цінність мозаїки та успішні приклади збереження

Панно на школі №220 є однією з трьох робіт відомого художника Анатолія Воробйова у Києві. Його інші роботи були збережені завдяки свідомому підходу та професійній реставрації:

  • Школа №143 (Оболонський район): Мозаїку обережно обійшли під час утеплення фасаду, незважаючи на складну форму панно. Цей випадок став одним із перших успішних прикладів збереження монументального мистецтва під час термомодернізації.
  • Київське вище професійне училище технологій і дизайну: Тут відбувся обережний процес «декомунізації», під час якого радянський символ (серп і молот) був замінений на сонечко зі смальти, проте сама мозаїка збережена як мистецька перлина Києва.
Мозаїка Анатолія Воробйова в Оболонському районі
Мозаїка Анатолія Воробйова в Оболонському районі
фото з відкритих джерел
Декомунізована мозаїка на Київському вищому професійному училищі технологій і дизайну
Декомунізована мозаїка на Київському вищому професійному училищі технологій і дизайну
фото з відкритих джерел

Заклик до збереження

Ельміра Еттінгер закликала всі відповідальні органи та посадових осіб втрутитися в ситуацію. Також фахівчиня  пропонує вирішити питання відшарування мозаїки шляхом професійної реставрації, залучивши експерта Олександра Богомаза, який, за її словами, зможе відновити панно та унеможливити його руйнування. 

Нагадаємо, столична влада продовжила роботу експертної групи з питань збереження монументального мистецтва. Постійна комісія Київради із збереження та захисту культурної спадщини підтримала ідею зробити безстроковою роботу експертної групи із захисту монументального мистецтва у столиці

Також у Києві завершили важливий етап збереження історичної спадщини столиці – оцифрування документації Гостиного двору. Ця архітектурна пам’ятка, яку передали Міністерству культури кілька років тому, досі лишається без реставрації. І це створює реальну загрозу збереженню об'єкта. 

Теги: Віталій Кличко Київ монумент робота Міністерство культури

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