Міноборони США розпочинає звільнення трансгендерних військових

Міністр оборони США Піт Гегсет зазначив, що в армії більше не буде трансгендерних військових

Американські військові будуть перевіряти медичні записи з метою виявлення тих, хто приховує свою трансгендерну ідентичність

Міністерство оборони США розпочало процес звільнення до 1000 військових, які визначають себе як трансгендери. Згідно з новою директивою, опублікованою 8 травня, решта військових отримала 30 днів для самоідентифікації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Відповідно до нової політики, американські військові будуть перевіряти медичні записи з метою виявлення тих, хто приховує свою трансгендерну ідентичність. Міністр оборони США Піт Гегсет зазначив у соцмережі, що в армії більше не буде трансгендерних військових.

За словами представників оборонного відомства, точна кількість трансгендерних військових невідома, але медичні записи дозволяють ідентифікувати тих, хто має діагноз гендерної дисфорії, прояви симптомів або проходить лікування.

Як повідомляється, військові з таким діагнозом будуть змушені покинути службу. На 9 грудня 2024 року в армії США налічувалося 4240 військових з діагнозом гендерна дисфорія, хоча це число може бути більшим, зазначають джерела.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп підписав указ, який скасовує положення, що дозволяє трансгендерним особам служити в армії Сполучених Штатів. За даними Міністерства оборони США, у 2019 році до запровадження першої заборони Трампа в армії служило до 8 тис. трансгендерів.

Також ми писали, що Верховний суд Сполучених Штатів дозволив адміністрації Дональда Трампа заборонити трансгендерним людям нести службу в армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Феміда задовольнила прохання Міністерства юстиції скасувати загальнонаціональну заборону, запроваджену федеральним суддею, що блокувала виконання наказу Трампа.

Тепер збройні сили США мають право звільнити тисячі чинних трансгендерних військових і відмовляти новобранцям, доки тривають судові розгляди.