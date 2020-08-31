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    1 вересня студенти київських вузів влаштують останній дзвінок Шкарлету

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    Сергій Шкарлет тимчасово очолює Міністерство освіти та науки з 25 червня 2020 року - 1 вересня студенти київських вузів влаштують останній дзвінок Шкарлету
    Сергій Шкарлет тимчасово очолює Міністерство освіти та науки з 25 червня 2020 року

    У вівторок під Кабміном відбудеться акція з вимогою відставки в.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета

    У вівторок, 1 вересня, перший дзвоник не пролунає в школах, але пролунає під Кабінетом міністрів. 

    Так, студенти провідних вищих навчальних закладів Києва проведуть біля будівлі уряду свою лінійку, де вимагатимуть відставки в.о. міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.

    «Ми – представники молоді і студентства – хочемо якісної освіти. Хочемо рівного права на вступ. Хочемо займатися наукою після випуску», - йдеться в заяві організаторів акції.

    На їх думку, Шкарлет з першого дня робить усе, щоб відкотити реформи освіти. «Він має піти у відставку», - заявляють студенти.

    Акція відбудеться в форматі шкільного дзвоника, останнього дзвоника для Шкарлета, зазначили організатори.

    Початок акції о 9:30 під Кабінетом міністрів (Грушевського, 12/2). 

    Всіх охочих взяти участь в акції організатори закликають брати з собою штучні квіти. «Штучні квіти для штучного міністра», - пояснили вони. 

    Нагадаємо, Кабінет міністрів 25 червня призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником глави МОН і поклав на нього обов'язки в.о. міністра освіти і науки України.

    Однак раніше, 18 червня, Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.

    26 червня під будівлею Міносвіти пройшла акція проти призначення Шкарлета.

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