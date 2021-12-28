До Києва прибули нові трамваї українського виробництва (фото)

Трамваї закупили за кошти Європейського інвестиційного банку

Напередодні Нового року в Києві з’явилися два нові трамваї «Татра-Юг» із загальної партії в двадцять замовлених. Про це повідомляє сайт «Пассажирский транспорт».

На відкритій для загального доступу території Дарницького трамвайного депо в лівобережній частині Києва вже можна побачити нові трамваї виробництва компанії «Татра-Юг».

Це вагони моделі К1-Т306, подібні до найпершого екземпляра даної моделі, що вже є у місті.

Загалом найближчим часом Київ має отримати 20 трамваїв цієї моделі – їх закупили за кошти кредиту Європейського інвестиційного банку. Ціна – 1,229 млн євро за один вагон без ПДВ.

Оскільки три вагони вже знаходяться у Києві, заводу залишилося виготовити ще 17 одиниць. При цьому в різних стадіях виробництва зараз перебуває ще не менше семи трамваїв.

К1-Т306 – перший повністю низькопідлоговий трамвай цієї компанії. Він має довжину 26 метрів, довгі першу та третю секції, коротку другу. Вагон має шість дверей, всі вони в першій та третій секціях - по двоє широких двостулкових та по одних більш вузьких, одностулкових. У другій секції дверей немає.

Під першою та третьою секціями – низькопідлогові поворотні моторні ходові візки, під другою секцією – низькопідлоговий неповоротний безмоторний візок.

Нагадаєм, нещодавно Київ підписав кредитну угоду на 100 млн євро між столицею та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Ця угода дозволить місту отримати кошти на оновлення тролейбусного парку та вагонного парку метрополітену.