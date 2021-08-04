«Призові опитування». Кіберполіція попередила українців про нову шахрайську схему

Поліція закликає громадян критично оцінювати інформацію щодо різноманітних фінансових виплат або подарунків

Кіберполіція попередила українців про нову шахрайську схему. Злочинці ошукують людей обіцяючи їм винагороду за участь у соціальних опитуваннях. Про це повідомила пресслужба МВС України.

Зазначається, що у мережі поширюється відеоролик, у якому, від імені української телеведучої, обіцяють винагороду за участь у проходженні соцопитування в галузі споживчого ринку. У описі зловмисники прикріплюють посилання, де, нібито, розміщене опитування, а ще нижче публікують фальшиві позитивні коментарі від інших користувачів.

«Після проходження псевдоопитування громадянам пропонується ввести дані банківської картки для сплати «комісії» та зарахування грошей», – відзначає пресслужба.

Зловмисники отримують не лише гроші ошуканих людей, але і їх банківські дані, які також можуть пізніше використати у власних інтересах.

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