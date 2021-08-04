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    «Призові опитування». Кіберполіція попередила українців про нову шахрайську схему

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    Аферисти пропонують гроші за проходження соцопитувань&nbsp; - «Призові опитування». Кіберполіція попередила українців про нову шахрайську схему
    Аферисти пропонують гроші за проходження соцопитувань 
    Фото з відкритих джерел

    Поліція закликає громадян критично оцінювати інформацію щодо різноманітних фінансових виплат або подарунків

    Кіберполіція попередила українців про нову шахрайську схему. Злочинці ошукують людей обіцяючи їм винагороду за участь у соціальних опитуваннях. Про це повідомила пресслужба МВС України.

    Зазначається, що у мережі поширюється відеоролик, у якому, від імені української телеведучої, обіцяють винагороду за участь у проходженні соцопитування в галузі споживчого ринку. У описі зловмисники прикріплюють посилання, де, нібито, розміщене опитування, а ще нижче публікують фальшиві позитивні коментарі від інших користувачів.

    «Після проходження псевдоопитування громадянам пропонується ввести дані банківської картки для сплати «комісії» та зарахування грошей», – відзначає пресслужба.

    Зловмисники отримують не лише гроші ошуканих людей, але і їх банківські дані, які також можуть пізніше використати у власних інтересах.

    Раніше НБУ попередив про фейкові сайти BankID. Нагадаємо, що система BankID НБУ та її сайт не вимагають збору будь-якої інформації від користувачів.

    Раніше «Приватбанк» попередив українців про появу фальшивого сайту-клону. У «Приватбанку» зазначають, що шахраї заманюють у проєкт пропозицією високого доходу за шахрайською схемою, із застосуванням соціальної інженерії та ймовірного хакерства.

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    Теги: соцопитування шахрайство гроші поліція кібербезпека
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    «Призові опитування». Кіберполіція попередила українців про нову шахрайську схему