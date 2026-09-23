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Через обстріл РФ у Києві та області понад 100 тис. родин залишилися без інтернету

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Через обстріл РФ у Києві та області понад 100 тис. родин залишилися без інтернету
Фахівці вже ремонтують мережу
фото: depositphotos.com

Відновити доступ до інтернету обіцяють у найкоротші терміни

У Києві та області через сьогоднішню російську атаку спостерігаються проблеми з інтернетом. Про це повідомили повідомили у Міністерства цифрової трансформації України, інформує «Главком».

Зазначається, що приблизно в 100 тисяч домогосподарств наразі не мають доступу до інтернету.

«Фахівці вже оцінюють масштаби пошкоджень та ремонтують мережу, щоб якнайшвидше відновити її стабільну роботу», – йдеться у повідомленні.

Раніше «Главком» повідомляв, що внаслідок чергової ворожої атаки на столицю постраждали об'єкти цифрової інфраструктури, що спричинило масштабні перебої в роботі інтернет-провайдерів. Зокрема, компанія Utels заявила про пошкодження столичного дата-центру, де розміщене їхнє вузлове обладнання. Наразі воно залишається без електроживлення, через що у користувачів спостерігаються проблеми із доступом до мережі. 

Про масштабну аварію повідомив і провайдер «Павутина». За даними компанії, через обстріли одночасно постраждали кілька локацій цифрової інфраструктури, унаслідок чого без сервісу залишилася майже половина їхньої мережі.

Нагадаємо, під час ранкового обстрілу столиці було зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Унаслідок удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення, а в мережі поширилися відповідні відео. За даними керівництва Ukrnafta, працівники станції перебували в укритті та не постраждали.

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Також під час ранкової атаки у Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства. Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі. 

Теги: Київ обстріл інтернет Київщина

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