У Києві подовжено роботу громадського транспорту у вечірні години: новий розклад

Усі станції київського метрополітену в режимі пасажирських перевезень також працюватимуть на одну годину довше

Із 10 вересня в Києві зміниться графік роботи громадського транспорту у зв’язку зі скороченням комендантської години. Про це повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, інформує «Главком».

Відповідно до протоколу Ради оборони міста Києва та рішення Уряду, комендантська година у столиці триватиме з 1:00 до 5:00. У зв’язку з цим у столиці продовжать роботу пасажирського транспорту.

Наземний транспорт курсуватиме на годину довше

Зокрема, зміни стосуватимуться основних маршрутів наземного транспорту з найбільшим пасажиропотоком, які й раніше мали більш тривалий час роботи. На цих маршрутах рух триватиме в середньому на годину довше. Час перших відправлень при цьому не змінюється.

Оновлений графік для кожного маршруту наземного громадського транспорту можна переглянути на сайті КП «Київпастранс».

Метрополітен подовжує час роботи станцій на вхід

Усі станції київського метрополітену в режимі пасажирських перевезень також працюватимуть на одну годину довше. Водночас режим роботи станцій як укриттів не змінюється.

До прикладу, станція метро «Університет», яка зараз працює на вхід до 22:38, із 10 вересня буде відкрита для входу до 23:38. Аналогічно час роботи продовжать і на інших станціях метро.

У Департаменті рекомендують пасажирам звертати увагу саме на час закриття станції на вхід, а не на розклад руху окремих поїздів. Графік роботи сформований таким чином, щоби пасажири, які зайшли на станцію перед її закриттям, могли доїхати до будь-якої іншої станції метрополітену.

Нові правила роботи «зеленої» гілки метро під час повітряних тривог

Також нагадуємо, що із 10 вересня на наземній ділянці «зеленої» лінії метро поїзди курсуватимуть без обмежень під час дії жовтого рівня загрози. Пасажири зможуть продовжити поїздку або, за бажанням, залишити вагон і скористатися станцією метро як укриттям.

У разі оголошення повітряної тривоги червоного рівня рух поїздів на наземній ділянці «зеленої» лінії буде зупинений.

Режим роботи «червоної» лінії під час повітряних загроз жовтого та червоного рівнів не змінюється.

Режим роботи «зеленої» лінії фото: Київський метрополітен

Режим роботи «синьої» лінії фото: Київський метрополітен

Режим роботи «червоної» лінії фото: Київський метрополітен

Нагадаємо, з 3 вересня, у Києві почав курсувати новий тимчасовий автобусний маршрут № 1М за напрямком «Палац Спорту – ст. м. «Лісова». Автобусний маршрут пролягає вздовж наземної ділянки Святошинсько-Броварської (червоної) лінії метрополітену, створюючи додаткове транспортне сполучення між правим та лівим берегами столиці. У години пік на лінію виходитимуть 12 автобусів.