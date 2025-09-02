Головна Київ Новини
У Києві затримано чоловіка, який вимагав у підприємця $30 тис., погрожуючи розправою

У Києві затримано чоловіка, який вимагав у підприємця $30 тис., погрожуючи розправою
Правоохоронці затримали фігуранта справи під час одержання грошей
Підозрюваний та потерпілий не були знайомі один з одним, а причина погроз та шантажу – ревнощі  

Столичні правоохоронці затримали 56-річного чоловіка за підозрою у вимаганні та погрозах фізичної розправи. За даними слідства, фігурант через ревнощі до дружини, яка раніше працювала у потерпілого, вимагав $30 тис., погрожуючи йому вбивством та поширенням у соцмережах негативної інформації про нього та його фірму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва та пресслужбу Київської міської прокуратури.

«Встановлено, що підозрюваний приїхав до підземного паркінгу будинку, де мешкав потерпілий, та підійшов до нього з пістолетом. Погрожуючи чоловіку, він заявив, що той має заплатити $30 тис. Надалі підозрюваний надсилав потерпілому повідомлення з погрозами, нагадуючи, що чекає гроші», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Як повідомили правоохоронці, підозрюваний та потерпілий не були знайомі один з одним. А причина погроз та шантажу – ревнощі до дружини, яка колись працювала у підприємця.

Затримали фігуранта під час одержання грошей.

Чоловіку оголосили про підозру за статтею про вимагання з погрозою вбивства. Його взяли під варту без права застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 28-річному киянину повідомили про підозру у вимаганні $10 тис. від дівчини за нерозголошення її «пікантних» фото. За даними слідства, чоловік, який не був знайомий з потерпілою, погрожував надіслати інтимні знімки її колегам та рідним, якщо та не перерахує гроші на криптогаманець.

Раніше правоохоронці Києва затримали п'ятьох зловмисників, які викрали 24-річного киянина, побили його та утримували в офісі, вимагаючи $50 тис. неіснуючого боргу. Як з’ясували правоохоронці, до вчинення злочину причетні пʼятеро місцевих мешканців віком від 23 до 43 років, а організатором виявився 31-річний уродженець Донецька, який тривалий час проживає у Києві. За даними поліції, зловмисники заздалегідь домовились про зустріч у кафе із 24-річним колишнім працівником, після чого побили його та силою завели до офісного приміщення, де відібрали сумку з особистими речами, мобільний телефон та наручний годинник.

