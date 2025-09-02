У Києві затримано чоловіка, який вимагав у підприємця $30 тис., погрожуючи розправою

Підозрюваний та потерпілий не були знайомі один з одним, а причина погроз та шантажу – ревнощі

Столичні правоохоронці затримали 56-річного чоловіка за підозрою у вимаганні та погрозах фізичної розправи. За даними слідства, фігурант через ревнощі до дружини, яка раніше працювала у потерпілого, вимагав $30 тис., погрожуючи йому вбивством та поширенням у соцмережах негативної інформації про нього та його фірму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва та пресслужбу Київської міської прокуратури.

«Встановлено, що підозрюваний приїхав до підземного паркінгу будинку, де мешкав потерпілий, та підійшов до нього з пістолетом. Погрожуючи чоловіку, він заявив, що той має заплатити $30 тис. Надалі підозрюваний надсилав потерпілому повідомлення з погрозами, нагадуючи, що чекає гроші», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Як повідомили правоохоронці, підозрюваний та потерпілий не були знайомі один з одним. А причина погроз та шантажу – ревнощі до дружини, яка колись працювала у підприємця.

Затримання підозрюваного фото: Національна поліція України

Служба безпеки України провела обшук у затриманого фото: Національна поліція України

Затримали фігуранта під час одержання грошей.

Предмети, вилучені правоохоронцями під час обшуку фото: Національна поліція України

Чоловік мав дозвіл на вогнепальну зброю фото: Національна поліція України

Чоловіку оголосили про підозру за статтею про вимагання з погрозою вбивства. Його взяли під варту без права застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

