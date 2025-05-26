У Києві працює ППО

Залишайтеся в укриттях!

У ніч на 26 травня Росія запустила на Україну шахеди. Ймовірно, буде новий рекорд з БпЛА – більше 300 шт. Про це повідомляє «Главком».

У Києві оголосили тривогу о 00:43, а 01:00 мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у місті на лівому березі працює ППО.

«На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!», – написав Кличко.

Раніше ми писали, що у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший комбінований удар з часів Другої Світової. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Артема Семеніхіна.

Семеніхін повідомив, що внаслідок атаки зруйновано, і так вже зруйнований обʼєкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території, зауважує мер.

Зазначається, що руйнувань і пошкоджень житлового сектору не зафіксовано. Частково знеструмлено деякі вулиці міста, але вже найближчими годинами все відновиться.

Також відомо, що у Тернополі внаслідок влучання ракети, за попередньою інформацією «Калібру», частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств з подальшим загоранням.

«Триває гасіння пожежі та проводяться інші заходи з ліквідації наслідків НС. Інформація про потерпілих не надходила. Пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території», – написав Негода.

До слова, у ніч на 26 травня безпілотники атакували місто Єлабуга у Татарстані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Місцеві жителі повідомляють про вибухи над містом та роботу ППО. Зазначається, що у Єлабузі виробляють «шахеди».

Росіяни зняли купу відео, де видно роботу ППО, чути вибухи та розгубленість жителів країни-терористки.