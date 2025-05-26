Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві працює ППО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Києві працює ППО
У столиці гучно
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укриттях!

У ніч на 26 травня Росія запустила на Україну шахеди. Ймовірно, буде новий рекорд з БпЛА – більше 300 шт. Про це повідомляє «Главком».

У Києві оголосили тривогу о 00:43, а 01:00 мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у місті на лівому березі працює ППО.

«На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!», – написав Кличко.

Раніше ми писали, що у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший комбінований удар з часів Другої Світової. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Артема Семеніхіна.

Семеніхін повідомив, що внаслідок атаки зруйновано, і так вже зруйнований обʼєкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території, зауважує мер.

Зазначається, що руйнувань і пошкоджень житлового сектору не зафіксовано. Частково знеструмлено деякі вулиці міста, але вже найближчими годинами все відновиться.

Також відомо, що у Тернополі внаслідок влучання ракети, за попередньою інформацією «Калібру», частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств з подальшим загоранням.

«Триває гасіння пожежі та проводяться інші заходи з ліквідації наслідків НС. Інформація про потерпілих не надходила. Пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території», – написав Негода.

До слова, у ніч на 26 травня безпілотники атакували місто Єлабуга у Татарстані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Місцеві жителі повідомляють про вибухи над містом та роботу ППО. Зазначається, що у Єлабузі виробляють «шахеди». 

Росіяни зняли купу відео, де видно роботу ППО, чути вибухи та розгубленість жителів країни-терористки.

Теги: Віталій Кличко Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони атакують Київ
Атака дронів на Київ: згоріла триповерхова будівля, постраждала жінка (оновлено)
29 квiтня, 02:54
Кадри руйнувань з Києва
Київ: зранку з'явились перші кадри руйнувань (фото, відео)
4 травня, 07:39
Для зручності пасажирів залізничники змінили низку маршрутів та розклад деяких поїздів
Міська електричка змінила місце прибуття поїздів на станції «Святошин»
6 травня, 12:21
КМВА: Конкретний час та локації визначатимуться з урахуванням протоколів безпеки
У Києві 10 травня буде обмежено рух транспорту: деталі
8 травня, 18:13
Верховний Суд скасував рішення про виділення землі під торговий центр на Драйзера
Верховний Суд скасував рішення про виділення землі під торговий центр на Драйзера
9 травня, 08:56
Під час п’яти невідкладних обшуків у Києві та області детективи вилучили: три виробничі лінії; сировину, фільтри та 14 ящиків тютюну; понад 100 тис. пачок готових сигарет
На Київщині під виглядом свиноферми працював підпільний цех з виробництва сигарет
12 травня, 17:25
Ярмарки пройдуть у всіх районах столиці
У Києві 20-25 травня відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
19 травня, 14:24
Ольга Рутковська оголосила голодування
Захисники Поштової площі знову б'ють на сполох: напередодні Дня Києва одна з активісток оголосила голодування
21 травня, 21:45
Інформації про постраждалих наразі немає
На перехресті Здолбунівської та Григоренка сталася ДТП, рух транспорту ускладнений
22 травня, 10:28

Новини

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Боляче бачити. Рашисти перетворили на руїни вулицю в Мархалівці на Київщині
Боляче бачити. Рашисти перетворили на руїни вулицю в Мархалівці на Київщині
День Києва. Ліна Костенко пригадала, що нацисти теж так «вітали» Київ під час Другої світової
День Києва. Ліна Костенко пригадала, що нацисти теж так «вітали» Київ під час Другої світової
День Києва. Ліна Костенко звернулася до столичної влади
День Києва. Ліна Костенко звернулася до столичної влади
Звільнені оборонці привітали усіх мешканців столиці з Днем Києва (відео)
Звільнені оборонці привітали усіх мешканців столиці з Днем Києва (відео)
Малюки-засновники Києва до Дня міста переодяглись у нове вбрання (фото)
Малюки-засновники Києва до Дня міста переодяглись у нове вбрання (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
227K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 травня: ситуація на фронті
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 травня 2025
66K
Жодного азовця! Редіс пояснив, що не так із гучним обміном «1000 на 1000»
63K
Які умови миру РФ планує висунути Україні: припущення ISW
41K
Прогноз магнітних бур на 25-27 травня: якою буде сонячна активність
27K
Ексглава МЗС Литви саркастично нагадав про обіцяні Україні «Taurus і нищівні санкції»

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua