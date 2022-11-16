Синоптики попереджають про значне погіршення погоди в Києві
Очікується, що перший сніг у столиці випаде завтра
У Києві в найближчі два дні очікується похолодання, сніг та ожеледиця. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на «Укргідрометцентр».
«Очікується, що перший сніг у столиці випаде завтра. Також снігопад прогнозують у п’ятницю. Температура повітря опуститься до -2 градусів. На дорогах очікується ожеледиця», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що снігоприбиральна техніка КК «Київавтодор» розпочала цілодобове чергування у столиці. Дорожники та спецтехніка готові боротися з ожеледицею та оперативно прибирати наслідки опадів.
Для уникнення травматизму фахівці рекомендують водіям та пішоходам дотримуватися порад під час ожеледиці.
Поради водіям:
- потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Поради пішоходам:
- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку;
- розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.
Як повідомлялося, 16 листопада в Україні пройдуть невеликі дощі у західних та центральних регіонах. На всій території нашої країни буде прохолодно, пануватиме похмура погода.
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