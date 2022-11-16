Синоптики попереджають про значне погіршення погоди в Києві

Очікується, що перший сніг у столиці випаде завтра

У Києві в найближчі два дні очікується похолодання, сніг та ожеледиця. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на «Укргідрометцентр».

«Очікується, що перший сніг у столиці випаде завтра. Також снігопад прогнозують у п’ятницю. Температура повітря опуститься до -2 градусів. На дорогах очікується ожеледиця», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що снігоприбиральна техніка КК «Київавтодор» розпочала цілодобове чергування у столиці. Дорожники та спецтехніка готові боротися з ожеледицею та оперативно прибирати наслідки опадів.

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Для уникнення травматизму фахівці рекомендують водіям та пішоходам дотримуватися порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку;

розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати; враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Як повідомлялося, 16 листопада в Україні пройдуть невеликі дощі у західних та центральних регіонах. На всій території нашої країни буде прохолодно, пануватиме похмура погода.

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