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Синоптики попереджають про значне погіршення погоди в Києві

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Синоптики попереджають про значне погіршення погоди в Києві
На дорогах очікується ожеледиця
фото: Станіслав Грузєв, glavcom.ua

Очікується, що перший сніг у столиці випаде завтра

У Києві в найближчі два дні очікується похолодання, сніг та ожеледиця. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на «Укргідрометцентр».

«Очікується, що перший сніг у столиці випаде завтра. Також снігопад прогнозують у п’ятницю. Температура повітря опуститься до -2 градусів. На дорогах очікується ожеледиця», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що снігоприбиральна техніка КК «Київавтодор» розпочала цілодобове чергування у столиці. Дорожники та спецтехніка готові боротися з ожеледицею та оперативно прибирати наслідки опадів.

Для уникнення травматизму фахівці рекомендують водіям та пішоходам дотримуватися порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

  • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

  • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
  • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку;
  • розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
  • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
    будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
  • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Як повідомлялося, 16 листопада в Україні пройдуть невеликі дощі у західних та центральних регіонах. На всій території нашої країни буде прохолодно, пануватиме похмура погода.

Теги: прогноз погоди снігопад Київ

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