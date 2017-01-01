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    Аеропорт «Бориспіль» закрито через надзвичайну подію

    Літак зійшов зі смуги в «Борисполі»
    Літак білоруської авіакомпанії «Белавіа» зійшов зі смуги у міжнародному аеропорту «Бориспіль». У зв’язку з цим аеропорт «Бориспіль» тимчасово закритий, повідомив ТСН з посиланням на очевидців. Адміністрація аеропорту відмовилася прокоментувати інформацію.  Нагадаємо, 19 грудня у зв'язку зі складними
    • Вчора, 10:39
    • Розсилка

    Літак зійшов зі смуги в «Борисполі»

    Літак білоруської авіакомпанії «Белавіа» зійшов зі смуги у міжнародному аеропорту «Бориспіль».

    У зв’язку з цим аеропорт «Бориспіль» тимчасово закритий, повідомив ТСН з посиланням на очевидців.

    Адміністрація аеропорту відмовилася прокоментувати інформацію. 

    Нагадаємо, 19 грудня у зв'язку зі складними погодними умовами аеропорт «Бориспіль» працював у штатному режимі з невеликими затримками рейсів через негоду. 

    У зв'язку зі складними метеорологічними умовами 18 грудня частину рейсів з міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) були перенесені в аеропорт «Бориспіль».

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