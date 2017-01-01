Аеропорт «Бориспіль» закрито через надзвичайну подію

Літак зійшов зі смуги в «Борисполі»

Літак білоруської авіакомпанії «Белавіа» зійшов зі смуги у міжнародному аеропорту «Бориспіль». У зв’язку з цим аеропорт «Бориспіль» тимчасово закритий, повідомив ТСН з посиланням на очевидців. Адміністрація аеропорту відмовилася прокоментувати інформацію. Нагадаємо, 19 грудня у зв'язку зі складними