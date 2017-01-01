Аеропорт «Бориспіль» закрито через надзвичайну подію
- Вчора, 10:39
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Літак зійшов зі смуги в «Борисполі»
Літак білоруської авіакомпанії «Белавіа» зійшов зі смуги у міжнародному аеропорту «Бориспіль».
У зв’язку з цим аеропорт «Бориспіль» тимчасово закритий, повідомив ТСН з посиланням на очевидців.
Адміністрація аеропорту відмовилася прокоментувати інформацію.
Нагадаємо, 19 грудня у зв'язку зі складними погодними умовами аеропорт «Бориспіль» працював у штатному режимі з невеликими затримками рейсів через негоду.
У зв'язку зі складними метеорологічними умовами 18 грудня частину рейсів з міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) були перенесені в аеропорт «Бориспіль».