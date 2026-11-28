Від ранку 28 листопада російські війська атакують Білу Церкву на Київщині. Під ударами опинилися житлові будинки, гаражний кооператив та об'єкти інфраструктури. Внаслідок атаки постраждали троє людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

У гаражному кооперативі спалахнула пожежа, яка охопила шість гаражів. Рятувальники вже ліквідували займання. Крім того, вибухова хвиля пошкодила скління шести багатоповерхових житлових будинків, розташованих неподалік від місця удару.

Усім трьом постраждалим надають необхідну медичну допомогу. На місцях російських ударів продовжують працювати екстрені служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та уточнюють інформацію про пошкодження.

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Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Білу Церкву ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада російські війська також атакували Білу Церкву на Київщині. Внаслідок удару загинула одна людина. Пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема торговельний центр «Епіцентр» та відділення «Нової пошти».

Раніше, 2 листопада, російський безпілотник влучив в інфраструктурний об'єкт Білої Церкви, що призвело до проблем із водопостачанням. Згодом комунальні служби повністю відновили подачу води в місті.

У ніч проти 28 листопада російські окупанти атакували Україну 162 ударними безпілотниками, з яких 74 були реактивними. Сили протиповітряної оборони знешкодили 141 ворожий дрон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.Мобілізація в Україні. Водночас зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 13 локаціях. Ще на семи локаціях впали уламки збитих безпілотників.