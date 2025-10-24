Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 25-26 жовтня

У Музеї української діаспори відкрилася виставка молодих українських художників Landentity

Цими вихідними Київ пропонує насичену культурну програму: відвідування музеїв, зокрема виставки «Іван Марчук. Пробудження» та проєкту Landentity, перегляд театральних вистав, як-от «Жага моря» у Молодому театрі чи «Дюймовочка» в Київській опері, а також концерти Georgian Royal Ballet та стендап-шоу.

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть змістовно провести осінні вихідні.

Музеї

25 жовтня о 12:30 – музейне заняття для дітей у межах виставки «Іван Марчук. Пробудження» (для дітей 6-10 років);

упродовж місяця – цикл кураторських екскурсій виставкою «Іван Марчук. Пробудження»;

упродовж місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

упродовж місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

упродовж місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

26 жовтня о 13:00 – «Та тут же жив Грушевський!» – прогулянка садибою на Паньківській, 9 із відвідуванням виставки «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

до 2 листопада – виставка молодих українських художників Landentity;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

Виставка Landentity

Музеї української діаспори відкрилася виставка сучасних українських художниць Landentity – мультидисциплінарний проєкт, що досліджує зв’язок між ландшафтом і формуванням особистості. Учасницями виставки стали молоді мисткині: Євгенія Коган, Тетяна Борис, Марися Прус, Влада Лобус, Олена Харахулах, Анна Придатко та Анастасія Григор’єва. Вони створили мультисенсорний простір, де картини, інсталяції, звуки й аромати дозволяють глядачеві пережити виставку на кількох рівнях. Через особисті спогади, образи дитинства та емоційний зв’язок із природним середовищем художниці осмислюють, як змінюється ідентичність під впливом переїзду – добровільного чи вимушеного через війну.

Коли: до 2 листопада

Місце проведення: Музей української діаспори, вулиця Князів Острозьких, 40-Б.

до 26 жовтня – виставка живопису Альберта Еліезера Фельдмана до єврейського Нового року «Рош га-Шана»;

до 9 листопада – виставка монотипій Альберта-Еліезера Фельдмана «Образи Шолом-Алейхема».

26 жовтня – лекція «Історія у грі: розваги ХІХ століття».

25 жовтня о 14:00 – презентація книги Радомира Мокрика «Культурна колонізація. Страх, приниження та опір України в радянській імперії»;

до 31 жовтня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 жовтня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 31 жовтня – документальна виставка «Творці незалежності», присвячена створенню Української Гельсінської Спілки;

до 31 жовтня – постмодерне малярство українських шістдесятників.

26 жовтня о 13:00 – музейне заняття «Знайомство з археологією».

до 27 жовтня – виставка «Ellen Orro»;

до 31 жовтня – фондова виставка «Первотвір» до 140-річчя з дня народження Юхима Михайліва.

25 жовтня о 14:00 – екскурсія-лекція «Українська скриня. Комора серця»;

до 26 жовтня – виставка «Бережіть планету Земля». Твори художнього скла Олега Гущина, Альберта Балабіна, Володимира Геншке, Івана Аполлонова. Із колекції НМДМУ;

до 31 жовтня – віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Твори художниці з альбомів 1940-х рр. Із колекції НМДМУ;

до 23 листопада – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції НМДМУ;

до 24 листопада – виставка «Мальована. Хатній розпис – продовження».

25 жовтня – екскурсія виставкою «Кров з молоком»;

25, 26 жовтня – екскурсія виставкою «Терещенківська, 9»;

26 жовтня – екскурсія виставкою «Віч-на-віч з Іваном Айвазовським»;

до 26 жовтня – виставка «Віч-на-віч з Іваном Айвазовським»;

до 2 листопада – виставка «Невизначений простір» Дмитра Доценка;

до 9 листопада – виставка «Кров з молоком»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

Виставка «Рефлексії буття»

З 17 жовтня в Національному музеї «Київська картинна галерея» розпочинає свою роботу виставка Анатолія Мельника «Рефлексії Буття». Мистецький проєкт народного художника України, академіка Національної академії мистецтв України Анатолія Мельника пропонує глядачам багаторівневий діалог між внутрішнім світом людини та зовнішніми викликами часу.

Експозиція, що поєднує психологічні портрети та декоративні пейзажі, досліджує досвід буття в контексті сучасності. Через експресивну мову кольору та форми художник звертається до тем пам’яті, втрат, відродження й пошуку гармонії.

Коли: жовтень листопад.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

25 жовтня о 12:00 – програма «Канікули в Музеї Ханенків»;

25 жовтня о 15:00 – екскурсія Музеєм Ханенків;

26 жовтня о 12:00 – програма «Канікули в Музеї Ханенків»;

26 жовтня о 15:00 – екскурсія Музеєм Ханенків;

щосуботи об 11:00 – вулична екскурсія «13-17: історія Музею Ханенків»;

щонеділі о 14:00 – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ».

25 жовтня о 15:00 – «Шлюбні ритуали Паньківщини»;

25 жовтня о 15:00 – «Старої казки пісня лебедина». Каріна Кондрашевська та Анна Поліщук;

26 жовтня о 15:00 – Тетяна Школьна, ансамбль «Дивограй»;

26 жовтня о 15:00 – театралізована імпреза «Поетична меланхолія»;

до 31 грудня – «Гетьманіана Старицького». Історико-літературний проєкт спільно з Музеєм Шереметьєвих.

Екскурсії та події на замовлення:

Welcome to Starytskyi House – екскурсія англійською мовою;

«Таємниці музичних інструментів» – квест для школярів.

25 жовтня о 15:00 – концерт класичної музики від Національної філармонії України;

протягом жовтня – виставка «Генеалогія ідентичності. Відбитки й артефакти» Анатолія та Богдана Поліщуків;

протягом жовтня – виставка «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

до 30 жовтня – виставка архівних світлин «УПА. Будні і свята» до Дня створення Української повстанської армії.

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

25 жовтня – «Королева детективів»;

26 жовтня – Free love.

Виставка «УПА. Будні і свята»

До Дня створення української повстанської армії у музеї відкрилася виставка світлин з фондів музею «УПА. Будні і свята».

Виставка працюватиме у Камінній залі капоніра другого полігону щодня, крім понеділка з 10:00 до 17:00 (п'ятниця з 10:00 до 16:00).

Коли: 14-30 жовтня

Місце проведення: музей Київська фортеця, вул. Госпітальна, 24А.

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром».

25 жовтня – 7 листопада – персональна виставка робіт художниці-аматорки Наталії Власенко «Магія води».

до 2 листопада – виставка творів Миколи Теліженка (презентація проєкту в межах виставки «Віртуальний музей Миколи Теліженка»);

до 30 листопада – виставковий проєкт «Мистецтво Казимира Малевича презентує виставку «Український тканий рушник» (у межах проєкту «Авангард. Витоки»);

до 10 червня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач».

25 жовтня о 15:00 – «Троянди й виноград» – літературні зустрічі з молодими письменниками. Вечір Інеси Доленик і Володимира Стецюка.

до 31 жовтня – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії для шкільних груп. Розробка концепції тематичної пішохідної екскурсії «Ескулапи Андріївського узвозу».

25 жовтня о 12:00 – квест для дітей «Козацька булава: загублений скарб»;

25 жовтня о 12:00 – майстер-клас із ліплення з глини майстрині Софії Вербицької;

до 31 жовтня – художня виставка з фондової колекції Музею гетьманства «Замки і фортеці України»;

до 1 листопада – фотовиставка Івана Лисюка;

протягом місяця – стендова вулична виставка «Від Богдана до Івана».

до 30 жовтня – персональна виставка живопису та прикрас, Ольга Шинкаренко.

25 жовтня – виставка «Наше Підґрунтя»;

25 жовтня, 9:00–16:00 – самостійний безкоштовний огляд експозицій;

25 жовтня, 11:00–16:00 – родинна субота.

Театри

25 жовтня – вистава «Жага моря»;

25 жовтня – вистава «Ін'єкція безсмертя»;

26 жовтня – вистава «Зрада»;

26 жовтня – вистава «Чи одружиться нарешті Фігаро?»;

Вистава «Жага моря»

Голова Максима йде обертом, він переїхав до іншого міста, щоб втекти від неприємних спогадів. Проте досвід каже, що від себе нікуди не втечеш. Стати «правильним», як вимагає суспільство, але бути нещасливим? Чи жити своїм життям, нічого не приховуючи? Що обрати, аби знайти своє щастя: шукати справжнє кохання чи опуститися до розпусти з першим-ліпшим? Стрибнути під потяг чи сісти у нього й поїхати якнайдалі?

Автор п'єси – учасник курсу «Майстерня Молодого. Драматург#2». Мета проєкту «Майстерня Молодого. Драматург» – поява творів від сучасних авторів та ознайомлення всіх охочих – глядачів та фахівців з новими п’єсами.

Протягом десяти місяців молоді драматурги опановували професію та писали п’єси в умовах повного занурення й тісної співпраці з репертуарним театром. Результат цієї тривалої роботи – створення шести п’єс. Драматургічний матеріал було опрацьовано режисерами та акторами Молодого театру в форматі читки.

Коли: 25 жовтня, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Головна сцена:

25 жовтня – «Лелія», музична феєрія;

26 жовтня – «Звідки беруться діти?», дослідження.

Дитячий простір:

25 жовтня – «Мама для мамонтенятка», неймовірна історія.

25 жовтня о 18:00 – вистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки»;

26 жовтня о 14:00 – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

26 жовтня о 18:00 – болгарсько-український театральний проєкт, вистава «Мамо, де ти?».

Вистава «Троє у човні, не рахуючи собаки»

Оповідання «Троє у човні, не рахуючи собаки» досі вважається чи не найсмішнішим твором в англійській літературі. Написана вона за мотивами подій, що реально відбулися. Жарти, якими Джером К. Джером щедро наділив свій твір, досі актуальні.

Коли: 25 жовтня, 18:00

Місце проведення: Театр «Колесо», вул. Андріївський узвіз, 8.

25 жовтня о 13:00 – музичні класики для дітей та їхніх батьків «Балетна абетка»;

26 жовтня о 12:00 та о 15:00 – балет на дві дії «Дюймовочка».

25 жовтня – «Альбатроси» – смішні та красиві історії про кохання і космос;

26 жовтня – комедія «Жіноча логіка».

25 жовтня – вистава «Кортес»;

26 жовтня – вистава «Тату, ти мене любив?».

Вистава «Тату, ти мене любив?»

Олександра мучать сни: покійний батько, криниця у дворі й запитання, на яке він так і не почув відповіді – «Тату, ти мене любив?». Сестри продають батьківський дім, спогади зникають разом із криницею, яку більше ніхто не чиститиме. І з’являється Альберт, який вірить, що може допомогти. Але чи можна полагодити те, що всередині?

Нова вистава Стаса Жиркова – про втрату, памʼять і родинні зв’язки, які тримають нас у цьому світі.

Коли: 26 жовтня, 18:00

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Бібліотеки

25 жовтня – музичне прослуховування «Сила опери: магія, що захоплює» до Всесвітнього дня опери;

25 жовтня – 2 листопада – книжкова виставка до Дня української писемності та мови «Гармонія слів: велич української мови»;

25 жовтня – 2 листопада – книжкова виставка «Мова – це одна з найголовніших ознак нації» до Дня української писемності та мови;

25-30 жовтня – інформаційна година, виставка матеріалів «Всесвітній тиждень медійної та інформаційної грамотності (GlobalMILWeek)».

25-26 жовтня – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».

25 жовтня о 13:00 – презентація проєкту «Рутенія. Графіка української мови» та благодійний майстер-клас «Пишемо українською».

25-26 жовтня – виставка графіки Олексія Базилевича «Літо в Седневі» та виставка текстильної скульптури Маргарити Бовт «Котячий настрій».

26 жовтня о 12:00 – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);

26 жовтня о 14:30 – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

25-26 жовтня – виставка етногалереї «Спадкоємці» (буковинська вишивка);

25-26 жовтня – постійно діючі виставки: етнографічний простір вишивки та побуту; киргизький куточок «Кут ене босогосу»; кімната-музей Д.М.Гнатюка; виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»; виставка української порцеляни «Світ крихкої краси». Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.

25-26 жовтня – колективна виставка живопису «Поряд з нами»;

25-26 жовтня – фотовиставка Юльці Кисіль «Роздуми. У текстах і фото».

25 жовтня о 10:00 – speaking club «Мовознайка».

25 жовтня о 12:00 – творча зустріч літературної студії «Натхнення» з письменницею Дзвінкою Матіяш.

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:

25 жовтня о 17:00 – виступ гурту «Станція Сіваш». Фольклорна майстерня музики;

25 жовтня – інформаційна безпека під час війни (до Всесвітнього тижня медійної та інформаційної грамотності). Книжкова виставка;

26 жовтня – «Щедрість літературної ниви Володимира Лиса» до 75-річчя від дня народження українського письменника. Віртуальна виставка;

до 30 жовтня – «Лучано Паваротті» (до 90-річчя від дня народження відомого італійського співака). Книжково-ілюстративна виставка;

щосуботи об 11:00 – English Speaking Club.

Концерти

Georgian Royal Ballet

25 жовтня 2025 року у МЦКМ відбудеться концерт Georgian Royal Ballet у Києві. Глядачі зможуть побачити на власні очі динамічні та відточені рухи, пристрасне виконання під кавказькі ритми.

«Вогонь Грузії» – нова хореографічна програма. На глядачів чекає яскраве, барвисте, ліричне шоу, завдяки якому вони зможуть доторкнутися до самобутньої грузинської культури й поринути в магічний світ танцю.

Коли: 25 жовтня, 15:00

Мсце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Вечір фортепіанної музики

У Будинку актора лауреат міжнародних конкурсів Соруш Залі (фортепіано) виконає твори Д.Скарлатти, Й.Гайдна, Л.В.Бетховена та Ф.Шуберта.

Соруш Залі веде активну концертну діяльність, виступає як соло, так і в співдружності з польськими, українськими музикантами.Виступає з концертами в Азербайджані, Вірменії, Польщі та в Україні. вступ у руїнах у будинку культури міста Ірпеня після війни, це його останній концерт в Україні.

Коли: 26 жовтня, 18:00

Мсце проведення: Будинок Актора, вул. Ярославів Вал, 7.

Стендапи

Стендап шоу про відносини від «Світло» в Morewell

У центрі уваги коміків – реальні жіночі претензії до чоловіків, від дрібниць до «вічних» тем у стосунках. Завдання коміків – імпровізувати, усіляко виправдовувати чоловіків і знаходити аргументи в запропонованих ситуаціях. А реакції залу – впливати на хід події. Організатори обіцяють вечір, де гумор стирає кордони, а серйозні теми перетворюються на легкі й дотепні жарти.

Коли: 25 жовтня, 19:30

Мсце проведення: Заміський комплекс відпочинку Morewell, вул. Київська 43А, Толокунь.

Вєста Гунченко «Перевіряю нові жарти та імпровізую»

Вєста Гунченко зі стендапом «Перевіряю нові жарти та імпровізую» вийде на сцену Comedy room. Глядачі матимуть можливість стати частиною народження комедії, оцінити перші думки і заходи, поімпровізувати з комікесою, викинути жарти, що «не заходять» і посміятися над тими, що зайшли. Гунченко працюватиме одразу над двома новими програмами: «Молодь середнього віку» і «Реаліті», тож нудно не буде. Навпаки: буде цікаво, смішно і надихаюче, обіцяють організатори.

Коли: 26 жовтня, 18:00

Місце проведення: DoskaBar, вул. Прорізна, 21.