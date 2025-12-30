У Києві викрито адвоката: підозрюється у видурюванні грошей у підприємців

За даними слідства, у червні-липні 2025 року адвокат організував схему незаконного заволодіння коштами

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора адвокату повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у червні-липні 2025 року адвокат організував схему незаконного заволодіння коштами представників підприємства, щодо якого проводилась планова податкова перевірка.

«Підозрюваний, не маючи жодних реальних повноважень чи можливостей впливу на рішення податкового органу, вводив представників бізнесу в оману. Він повідомляв неправдиву інформацію про нібито виявлені порушення податкового законодавства на суму близько 1 млрд грн та переконував у наявності можливостей вплинути на службових осіб податкового органу з метою уникнення донарахувань податків. Для створення видимості обізнаності адвокат посилався на конкретні дати складання акту перевірки та нібито особисті зв’язки з працівниками податкової служби», – зазначає Офіс генпрокурора.

Як повідомляють правоохоронці, 17 липня 2025 року, діючи за попередньою змовою з помічником, підозрюваний шляхом обману отримав від представників підприємства $100 тис. (понад 4,18 млн грн) за нібито сприяння в уникненні донарахувань податків. Грошові кошти передавались через посередника.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання адвокату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 40 млн грн. Його помічнику також повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України. Прокурор клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави 4 млн грн.

За даними медіа, йдеться про адвоката Ігоря Коломойського Сергія Стецюка.

Як повідомляли правоохоронці, Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн. За даними слідства СБУ, ці понад 5,8 млрд грн, що зрештою були виведені за кордон, відмивалися через рахунки, зокрема, «Обʼєднаної єврейської общини України», ФК «Дніпро», ПАТ «НПК-Галичина» та ще однієї компанії ТОВ «Протон-21», що належить й досі контролюється Геннадієм Боголюбовим.

До слова, 27 листопада Приватбанк повідомив, що примусово стягне зі своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова понад $3 млрд за рішенням Високого суду Англії, який визнав їх винними у масштабному шахрайстві проти банку. Банк наголосив, що рішення може виконуватися не лише у Великій Британії, а й в інших юрисдикціях, зокрема в Україні, де у відповідачів є активи. Пресслужба пообіцяла вживати «всіх необхідних заходів», в тому числі «через механізми транскордонного стягнення».

Зауважимо, що апеляційний суд не задовольнив скаргу сторони захисту бізнесмена Ігоря Коломойського. Адвокат підтвердив, що Коломойський залишиться під вартою, і зазначив, що рішення ухвалене «поза межами строку дії ухвали».