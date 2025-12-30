Головна Київ Новини
Збитки на ремонті «Гідропарку»: посадовцям «Київзеленбуду» повідомлено про підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Збитки на ремонті «Гідропарку»: посадовцям «Київзеленбуду» повідомлено про підозру
«Київзеленбуд» підписав з приватним товариством договір на капітальний ремонт столичного парку «Гідропарк» у 2024 році
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років

Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час капітального ремонту столичного парку «Гідропарк». Через завищені ціни на будматеріали місто переплатило понад 1,2 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у розтраті чужого майна та у службовому підроблені заступнику начальника управління КО «Київзеленбуд», директору приватного товариства, а також кошториснику КО «Київзеленбуд» (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України).

Слідство встановило, що у 2024 році КО «Київзеленбуд» підписав з приватним товариством договір на капітальний ремонт столичного парку «Гідропарк». При цьому встановлено, що підозрювані, перебуваючи в змові, склали кошторис ремонтних робіт, в який заклали завищені ціни на будівельні матеріали.

Таким чином вартість проведених робіт зросла на понад 1,2 млн грн, зазначили у прокуратурі.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, Департамент територіального контролю КМДА цього літа провів масштабну перевірку міських територій. Найменше порушень благоустрою зафіксували у Печерському та Солом’янському районах. Водночас Шевченківський і Подільський райони стали лідерами за кількістю порушень – у кожному було оформлено понад 1 тис. приписів.

До слова, поліцейські Києва викрили схему привласнення 800 тис. грн, виділених на реконструкцію парку «Орлятко». Про підозру повідомлено бізнесмену та одному з ексначальників «Київзеленбуду». Обом фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

